Yamalu dve lovoriki, v idealni postavi le en finalni poraženec

Evropska nogometna zveza Uefa je sporočila najboljšo postavo v nedeljo končanega evropskega prvenstva v Nemčiji. Pričakovano je med enajsterico največ članov španske reprezentance, ki je tudi osvojila naslov prvaka, potem ko je v finalu v Berlinu z 2:1 ugnala Anglijo.

Potem ko je Uefa takoj po finalu objavila najboljšega igralca in najboljšega mladega igralca turnirja, to sta postala Španca Rodri in Lamine Yamal, je danes sporočila še najboljšo enajsterico. To je izbrala posebna ekipa Uefinih tehničnih opazovalcev, v kateri so bili nekdanji in sedanji igralci in trenerji.

Iz poražene ekipe Anglije se je v idealno enajsterico prebil le Kyle Walker. FOTO: Javier Soriano/AFP

Ta strokovna ekipa se je odločila za sistem 4-3-3 in vanj postavila vratarja Mika Maignana (Francija), branilce Kyla Walkerja (Anglija), Manuela Akanjija (Švica), Williama Salibo (Francija) in Marca Cucurello (Španija), veziste Daniela Olma (Španija), Rodrija (Španija) in Fabiana Ruiza (Španija) ter napadalce Lamina Yamala (Španija), Jamala Musialo (Nemčija) in Nica Williamsa (Španija).

Uefa je izbrala tudi najlepši zadetek na prvenstvu, pričakovano je šla nagrada v roke Laminu Yamalu za polfinalni gol proti Franciji, na drugo mesto so se uvrstile škarjice Juda Bellinghama v osmini finala proti Slovaški.

V Uefini ekipi opazovalcev so sicer bili Aljoša Asanović (Hrvaška), Rafel Benitez (Španija), Frank de Boer (Nizozemska), Packie Bonner (Irska), Fabio Capello (Italija), Jean-Francois Domergue (Francija), Avram Grant (Izrael), Aitor Karanka (Španija), Ioan Lupescu (Romunija), David Moyes (Škotska), Michael O'Neill (Severna Irska) in Ole Gunnar Solskjaer (Norveška).