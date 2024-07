Pričakovane novice z Otoka: Gareth Southgate ni več selektor

Nogometaši Anglije na evropskem prvenstvu niso blesteli, a so bili znova le nekaj minut oddaljeni od evropske lovorike. Tri leta nazaj so na Wembleyju proti Italiji klonili po enajstmetrovkah, tokrat so jih v finalu z 2:1 premagali Španci.

Pričakovano se je po zelo uspešnem obdobju, na angleško klop je sedel po razočaranju in izpadu proti Islandiji leta 2016, Gareth Southgate po osmih letih in 102 tekmah na čelu angleške reprezentance poslovil od treh levov. »Zame je bila neizmerna čast, da sem nosil angleški dres in nato Anglijo vodil še kot selektor. Vedno bom ponosen na vse, kar smo dosegli, a zadaj je čas za nove izzive. Anglija, hvala za vse!« se je od klopi reprezentance poslovil 53-letni Southgate.

Southgate je imel zaupanje igralcev, tudi Juda Bellinghama, a se je odločil, da se umakne. FOTO: Lee Smith/Reuters

Angleški strokovnjak je reprezentanco znova povezal v homogeno ekipo, navijači pa so mu očitali, da iz napadalnega potenciala zvezdnikov ni znal iztisniti vsega. Kdo bo njegov naslednik, še ni znano, pogosto se omenja Jürgen Klopp, če pa bodo Angleži želeli nadaljevati z domačinom na klopi reprezentance, je glavni kandidat trener Newcastla Eddie Howe.