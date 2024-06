V Münchnu so imeli opravka tudi s srboritimi srbskimi navijači

Najmanj devet policistov je bilo v središču Münchna rahlo poškodovanih v spopadih s srbskimi navijači pred tekmo evropskega prvenstva med Dansko in Srbijo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Lokalna policija je poročala še o enem poškodovanem redarju na stadionu v drugem, nepovezanem incidentu.

Policisti so v torek okoli 17. ure na trgu Marienplatz preverili navijača zaradi suma, da je uporabljal pirotehnične izdelke. Po podatkih policije je bilo takrat na trgu okoli 5000 srbskih navijačev.

Preverjanje je povzročilo metanje steklenic in stolov v policiste, so dodali v poročilu. Organi pregona so se nato odzvali z uporabo razpršila in palic. Tiskovni predstavnik policije danes zjutraj ni mogel potrditi, ali je bil v spopadu ranjen tudi kdo od srbskih navijačev.

Po besedah policije so navijači obenem nezakonito nastavljali pirotehniko v bližini podzemne postaje Marienplatz in znotraj nogometnega stadiona, piše dpa.

Več ljudi so obtožili kaznivih dejanj, vključno s kršitvijo javnega reda in miru, povzročitvijo hudih telesnih poškodb ter z napadom na policiste. Sedem oseb so aretirali in jih bodo danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na stadionu se je eden od redarjev poškodoval pri preprečevanju vdora na zelenico enega od navijačev, so še o drugem incidentu zapisali v izjavi za javnost.

Po navedbah policije se je okoli 15.000 gledalcev nagnetlo v navijaški coni v münchenskem olimpijskem parku pred in med tekmo, tja so napotili približno 2.000 policistov.

Danska in Srbija sta se sicer pred 64.000 gledalci v Allianz Areni razšli brez zmagovalca (0:0).

Iz skupine C so tako izpadli Srbi, v osmino finala pa so se uvrstile reprezentance Anglije, Danska in Slovenije. Varovanci selektorja Matjaža Keka so v Kölnu v torek remizirali proti Angliji, prav tako brez golov.