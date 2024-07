Več tisoč slovenskih navijačev v Frankfurtu poskrbelo za dobro vzdušje

Navijači so se že dodobra ogreli v navijaški coni v Frankfurtu, kjer so se zbrali pred večerno tekmo osmine finala evropskega prvenstva med nogometnima reprezentancama Slovenije in Portugalske. Pozneje so skupno odšli proti štadionu.

Na tekmi bo vsaj 6000 Slovencev, ki so v Nemčijo pripotovali v lastni režiji ter tudi z organiziranim prevozom, tudi s posebnim vlakom za približno 280 ljudi ter letalskima prevozoma turističnih agencij Palma in Kompas, ki sta v Nemčijo pospremili 180 oziroma 150 navijačev.

Slovenski navijači so pustili odličen vtis v Nemčiji. FOTO: Lee Smith/Reuters

Večina teh se je že dopoldne zbirala v lokalih po Frankfurtu, ob 15. uri pa so šli v navijaško cono, kjer so bili pomešani skupaj s portugalskimi navijači. Ob 17. uri so se na poziv policije začeli odpravljati proti železniški postaji in proti štadionu, opremljeni z zastavami, tudi eno zelo veliko, več tisoč Slovencev pa je kot običajno vzdušje dvigalo z navijaškimi napevi.

V množici je bil tudi slovenski rokometaš Matic Suholežnik. »Prispeli smo včeraj zvečer z avtodomom, prespali, zvečer gremo na tekmo in upamo, da bomo zmagali,« je povedal Suholežnik, ki je pristavil, da rad spremlja vse slovenske športnike. »Trenutno pa je nogometna evforija in tudi to spremljamo.«

Kot je dodal Suholežnik, je Slovenija fenomen v športu. »V vsakem smo dobri, zato smo lahko zadovoljni, da se ves čas veselimo teh uspehov.« Glede tekme s Portugalci pa je napovedal: »Težka tekma bo, ker so Portugalci res dobri, ampak verjamem, da nam lahko uspe. Mislim, da bo 1:0 za naše.«

Blaž z Gorenjske je bil še večji optimist: »Smo v pričakovanju zmage, suverene, z 2:0 in napredovanje v četrtfinale v Hamburg. To bo že naša četrta tekma tu. Potovanje je bilo v redu, na vseh tekmah smo premagali druge v navijanju, tako bo tudi danes. Pričakujemo zmago na tribunah in na terenu.«

Črt in Samo iz Kopra pa sta si skupaj ogledala že tekmo s Srbijo. »Da, fante sva spremljala že v skupinskem delu. Upava, da bo čim več slovenskih navijačev, čeprav je Frankfurt res daleč. A danes bo Frankfurt slovenski.«

Eden od njiju si želi, da Slovenija ne dobi hitrega zadetka. »Potem pa z remijem v podaljške. Če pride do enajstmetrovk, pa imamo v vratih Jana Oblaka,« je dejal eden od primorskega dvojca, drugi pa je napovedal zmago Slovenije in Žana Karničnika za igralca tekme.

Med številni portugalskimi privrženci pa je bil v Hamburgu rojeni in živeči Francisco, čigar starša sta Portugalca. »To bo prvič, da bom spremljal državno reprezentanco, tako da bo to zame nova izkušnja in sem zelo vzhičen. Slovenija je proti nam marca igrala zelo dobro, ampak mislim, da bo tokrat 2:1 ali 3:1 za Portugalsko. Sem kar prepričan, da bo tako. Imamo veliko dobrih igralcev, posebej Bernardo Silva rad igra za reprezentanco, obenem pa imamo še veliko mladih igralcev.«

Tekma Slovenije in Portugalske se bo na štadionu, ki sprejme več kot 50.000 gledalcev, začela ob 21. uri.