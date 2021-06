Euro lahko okrepi evropsko idejo, lep primer so Makedonci

V nadaljevanju preberite:

»Pogled nogometaša« je kolumna Philippa Lahma v nemškem časniku Zeit Online. V njej bo nekdanji kapetan s svetovnega prvenstva in direktor turnirja euro 2024 enkrat mesečno analiziral nogometne teme in razpravljal o njihovem strateškem pomenu za družbo, gospodarstvo in politiko. Lahm v tej kolumni odlično razmišlja o evropskem prvenstvu v nogometu in fantastično odgovori na vprašanje, kaj lahko prinese euro 2020 družbi na stari celini. Zgodovina evropskega prvenstva v nogometu kaže, da lahko šport v najširšem pomenu združuje narode. Vzhod in Zahod sta se začela bolje spoznavati od leta 1960 in prvega eura.