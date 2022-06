Fabregas se seli iz Monaka

Španski vezist Cesc Fabregas, ki je imel leta 2010 ključno vlogo pri zmagi Španije na nogometnem svetovnem prvenstvu, je zapustil francoskega prvoligaša AS Monaco. Njegova prihodnost ostaja neznana.

AS Monaco je njegov odhod na Twitterju pospremil z zapisom: »Hvala, @cesc4official!«

Petintridesetletnik je po tem, ko je zapustil londonski Chelsea, tri leta in pol preživel v Monaku. Njegovo zadnjo sezono pri monaškem klubu je zaznamovala dolgotrajna poškodba.

Nekdanji zvezdnik Arsenala in Barcelone je za špansko reprezentanco zbral 111 nastopov in leta 2010 z njo zmagal na SP. Prav tako je z izbrano vrsto Španije slavil na evropskem prvenstvu v letih 2008 in 2012.