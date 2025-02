Februarski derbiji so iz šampionske bitke že izločili Koprčane

V nadaljevanju preberite:

Jasno je, da so v februarja v 1. SNL najkrajšo potegnili poraženci zadnjih sezon Koprčani. So v najslabšem položaju, čeprav imajo tekmo manj. Ne le, da so na hitro še povečali zaostanek za Olimpijo, Maribor jim je ušel, Bravo prehitel, objektivno najboljši Celjani pa jih bodo slejkoprej prehiteli.

Koprčani so v oblikovanju moštva za enakovreden boj za naslov ali Evropo znova zamudili: sezono bi morali začeti s kakovostjo in širino igralskega kadra, kakršnega imajo zdaj. V primerjavi z drugimi imajo najmanj pol leta zaostanka pri ustvarjanju homogenega in uigranega moštva brez »muh« posameznikov. V Spodnji Šiški ni bilo najboljših strelcev, bratov Jurić, Denija in Tomija. Ko je eden utrujen, je tudi drugi. Ko je eden poškodovan, je tudi drugi. Tu so še drugi izkušenejši igralci s težavnim značajem