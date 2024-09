Škotovo južnjaško sladko življenje: po vsakem treningu dobi jedilnik

Scott McTominay je bil ena od največjih okrepitev in želja Napolijevega trenerja Antonia Conteja. Škot se je poleti po dolgih letih pri Manchester Unitedu za 30 milijonov evrov odškodnine preselil na jug Italije v Neapelj, kjer se pod zahtevno trenerjevo taktirko privaja na nov način življenja in treninge. Conte je znan po tem, da zahteva od nogometašev popolno telesno pripravljenost in da na treningih »jedo travo in puščajo kri«.

Največ pozornosti pa posveča pravilni prehrani. McTominay je bil označen za igralca, na katerega je treba budno paziti, da se ne predaja kulinaričnim užitkom, ki jih ponuja glavno mesto Kampanije. Zato Conte ničesar ni prepustil naključju, 27-letni zvezni igralec po vsakem treningu prejme jedilnik. Namesto slastnih pic, sirov in ocvrte hrane, se mora McTominay držati Bresaolove ditete, ki je v obdobju Contejevega vodenja Interja vb stroj za gole spremenila Romeluja Lukakuja, tudi zdaj v Neaplju trenerjevega izbranca. Belgijec je k črno-modrim prišel s prekomerno težo, potem pa se je soočil z jedilnikom, na katerem je bil izključno sredozemski meni z zelenjavo, beljakovinsko bogatim mesom, kot sta puran in piščanec. Učinek je bil jasen, v 132 tekmah je Lukaku zabil 78 golov.