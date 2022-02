FIFA: Brazilija in Argentina morata dokončati tekmo

Čeprav sta si brazilska in argentinska nogometna reprezentanca v južnoameriških kvalifikacijah že zagotovili uvrstitev na letošnje svetovno prvenstvo, bosta morali do konca odigrati septembra prekinjeno medsebojno tekmo. Tako je danes odločila Mednarodna nogometna zveza FIFA.

Tekmo med Brazilijo in Argentino v Sao Paulu so prekinili v peti minuti, ko so na igrišče prišli zdravstveni delavci in trdili, da štirje argentinski nogometaši nimajo dovoljenja za bivanje v Braziliji. Po tedanjih protokolih glede novega koronavirusa v tej južnoameriški državi bi morala četverica argentinskih nogometašev, ki igrajo v angleških klubih, torej Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso in Cristian Romero, pred tekmo dva tedna preživeti v izolaciji, kar pa se ni zgodilo.

Disciplinska komisija Fife je odločila, da morata ekipi tekmo odigrati do konca. Obenem je brazilsko nogometno zvezo kaznovala s približno 476.000 evri, argentinsko pa s 190.000.

Obe reprezentanci sta sicer sicer že zagotovili mesto na SP v Katarju, Brazilija vodi z 39 točkami s 15 tekem, Argentina pa ima 35 točk na drugem mestu. Sledijo Ekvador (25), Urugvaj (22) in Peru (21), ti so odigrali že po 16 tekem. Do konca kvalifikacij sta še dve koli.