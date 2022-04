Fifa? Južnoameričani raje utrjujejo vezi z Uefo

Južnoameriško nogometno zvezo (Conmebol) bo tudi v naslednjem mandatu vodil Alejandro Dominguez, 50-letni paragvajski nogometni funkcionar, ki so mu zaupali nov mandat predsednika soglasno. Na kongresu Conmebola je bil navzoč tudi predsednik Fife Gianni Infantino, ki je skopo ponovil svoje stališče, da »morata Fifa in Conmebol skupaj graditi lepšo prihodnost nogometa in se ne smeta bojevati druga proti drugemu«.

S Čeferinom sta stkala tesne vezi

Dominguez, ki je v zadnjih petih, šestih letih stkal najtesnejše vezi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, je po tretji volilni zmagi – leta 2015 je nasledil rojaka Juana Angela Napouta, ki so ga aretirali v Švici in izročili ZDA – ponovil strateško usmeritev Južnoameričanov. »Verjamem v naše zavezništvo z Uefo in z Evropejci, saj želimo rasti in se učiti,« je zatrdil Dominguez po zmagi na volilnem kongresu, ki so ga izvedli v katarski metropoli Dohi: »Skupaj z Evropejci se želimo osredotočiti na športne projekte (in ne politične, op. a.), ki bodo gotovo zanimivi za nas in navijače.«

Spomnimo, prvaka Južne Amerike (Argentina) in Evrope (Italija) se bosta 1. junija pomerila za posebno lovoriko v tekmi na londonskem štadionu Wembley (t. i. Finalissima), Uefa in Conmebol pa sodelujeta tudi na drugih področjih, Južnoameričani se bodo morda vključili tudi v uspešno Uefino ligo narodov. S skupnimi močmi sta zavrnili tudi pobudo Fife po organizaciji svetovnih prvenstev na vsaki dve leti – Infantino je resda zatrdil, da Fifa nikdar ni predlagala te ideje –, kar je šlo posebej v nos Fifi in njenemu predsedniku.

Alejandro Dominguez FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Conmebol je končal leto 2021 s 426 milijoni dolarjev prihodkov (386 mio €) in 22 milijoni dolarjev izgube (20 mio €) na račun pandemije koronavirusa, kar je bilo resda v sozvočju s pričakovanji. Dominguez je ob tem napovedal, da bo Conmebol v primeru južnoameriškega zmagoslavja na letošnjem SP v Katarju dodal 10 milijonov dolarjev na Fifino nagrado 50 milijonov za svetovnega prvaka.