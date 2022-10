Fifa po tragediji odpira pisarno za reformo nogometa v Indoneziji

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo po tragediji na nogometnem štadionu v Indoneziji, kjer je umrlo več kot 130 ljudi, odprla pisarno, ki bo sodelovala z indonezijskimi oblastmi pri prenovi nogometa v tej azijski državi, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa napovedal predsednik Indonezije Joko Widodo.

Widodo je ob tem dejal, da Fifa ne bo uvedla kazni zoper Indonezijsko nogometno zvezo (PSSI) zaradi tragičnega dogodka prejšnji konec tedna. To je sporočil v video nagovoru, pri čemer se je skliceval na pismo, ki ga je prejel od predsednika Fife Giannija Infantina. Indonezija bo tako lahko obdržala organizacijo svetovnega prvenstva do 20 let, ki bo na sporedu prihodnje leto, dodaja dpa.

»Fifa bo skupaj z našo vlado oblikovala delovno skupino, ki bo prenovila indonezijski nogomet. V sklopu tega bo Fifa odprla pisarno v Indoneziji,« je dejal predsednik te skoraj 240-milijonske države. Po navedbah oblasti v Džakarti je konec tedna v množični paniki na stadionu Kanjuruhan na otoku Java po tekmi med Aremo in Persebayo umrlo 133 ljudi, okoli 300 pa jih je bilo v stampedu ranjenih. Oblasti pravijo, da je med mrtvimi tudi 37 mladoletnih oseb.

Nemiri so izbruhnili v soboto zvečer po tekmi prve lige med kluboma Arema in Persebaya. Po domačem porazu Areme z 2:3 je na tisoče navijačev vdrlo na igrišče stadiona Kanjuruhan. Policija je uporabila solzivec, da bi jih razgnala, pri čemer je prišlo do množične panike. V stampedu so bile številne žrtve poteptane, večina pa je umrla zaradi zadušitve.

Disciplinska komisija indonezijske nogometne zveze je že v torek dvema uradnikoma domačega kluba Arema izrekla dosmrtno prepoved delovanja, medtem pa je policija sporočila, da je ovadila šest ljudi zaradi nesreče, med njimi tudi direktorja indonezijskega ligaškega tekmovanja.

Temeljito preiskavo dogodka je obljubila tudi indonezijska vlada.