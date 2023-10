Finska že preteklost, na vrsti nov zgodovinski izziv v Belfastu

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca iz meseca v mesec igra bolje in ohranja isto smer: kompas, ki ga drži v rokah selektor Matjaž Kek, je umirjen in vse močneje kaže proti Nemčiji, ki bo prihodnje leto organizirala evropsko prvenstvo. Toda, pozor, Slovenci še zdaleč niso dosegli cilja, do konca kvalifikacij za euro 2024 bodo igrali še najmanj dve »tekmi desetletja«, če ne morda treh, prvo že v torek (20.45) v Belfastu.

Slovenci modro razmišljajo le o večeru, na katerega lahko vplivajo. Drevi bodo prenočili v Belfastu, a tam ne bodo trenirali, nekaj jih bo preizkusilo le travnato površino na štadionu Windsor Park, ki ga dobro poznajo, a na njem še niso zmagali. Več v članku.