Florentino Prerez, Realov sončni kralj

Dosedanji dolgoletni predsednik Real Madrida Florentino Perez je bil izvoljen še za šesti mandat na čelu tega španskega kluba.



Na volitvah španski gradbenik, ki ima v lasti 2,3 milijarde evrov vredno skupino ACS, ni imel protikandidata. Zdaj bo 74-letnik klub vodil še do leta 2025.



V zapisniku, podpisanem danes ob 00.01, je odbor za volitve potrdil: »Predstavljena je bila le ena kandidatura, ki jo je razglasil ta volilni odbor, in na podlagi tega je Florentino Perez Rodriguez imenovan za predsednika Real Madrida.«



Perez je prepričan, da bo odprtje prenovljenega stadiona Bernabeu začetek nove uspešne gospodarske ere kluba, glavna cilja belih v poletnem prestopnem roku pa sta Francoz Kylian Mbappe in Norvežan Erling Håland, piše Marca.



Prvič je poslovnež kraljevi klub vodil med letoma 2000 in 2006, nato je na čelo spet sedel 2009, leta 2013 je bil spet izvoljen, prav tako 2017, ko ni imel protikandidata. Pod njegovim vodstvom je klub osvojil 26 nogometnih lovorik, od tega po pet za naslov španskega prvaka in lige prvakov.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: