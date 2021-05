Francoski Bask po zavrnitvi francoskega selektorja Baska v zavetje furie

Francoski osrednji branilec Aymeric Laporte, ki si kruh služi v vrstah nogometnega velikana z Otoka Manchester Cityja, bo lahko kot na novo naturalizirani Španec zaigral v španski nogometni reprezentanci, so danes potrdili pri Mednarodni nogometni zvezi Fifi. Francozu so prižgali zeleno luč za nastop v furii na letošnjem evropskem prvenstvu. To pomeni, da je 26-letni Laporte s takojšnjim učinkom upravičen do igranja v reprezentativnih selekcijah španske nogometne zveze. Španska vlada je Laporteju maja odobrila izredno naturalizacijo, sprejem v špansko državljanstvo, na prošnjo španske nogometne zveze.



Laporte, ki ima po starih starših daljne sorodstvene vezi z Baski, rojen je bil v Agenu, v mladinskih letih je igral tudi za Bayonne v francoskem delu Baskije, je bil nato del mladinskega pogona v Athleticu Bilbau, v dresu katerega je tudi debitiral v španski ligi, leta 2018 pa se je preselil v Anglijo. Francoski selektor Didier Deschamps, ta je po rodu prav tako Bask, ga je trikrat vpoklical v francosko moštvo med letoma 2016 in 2020, vendar v modrem dresu ni igral niti minute.



Po poročanju španskih medijev je pobudo za prihod Laporteja dal španski selektor Luis Enrique sam. Selektor je vodilnim predstavnikom zveze naročil, naj pristopijo k osrednjemu branilcu, da lahko sodeluje na evropskem prvenstvu, ki bo od 11. junija do 11. julija, kot del španske reprezentance.

