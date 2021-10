Francozi o SP na dve leti: zveza eno, liga drugo

Nekaj tednov po načelni podpori Nogometne zveze Francije zamisli predsednika Svetovne nogometne zveze Giannija Infantina o prirejanju svetovnih prvenstvih na vsake dve leti, so svoje mnenje razkrili tudi pri vodstvu ligaškega tekmovanja ligue1. Nimajo enakega mišljenja kot funkcionarji krovne organizacije.

»Svetovno prvenstvo je tudi nasledstvo in ga ne velja razvrednotiti. Fifa želi brez predhodnih posvetovanj odločati o nečem, kar je le v njenem interesu in ne glede na nepopravljive negativne posledice za državna prvenstva in klube. Razvoj nogometa ni odvisen od svetovnih prvenstev. V tem pogledu je za Fifa bolje, če bi spodbujala razvoj domačih lig,« so prepričani pri Ligeu1.

Vodstvo tekmovanja je že povleklo prvo pomembno potezo za prihodnost. V sezoni 2023/24 bo v Ligue1 tekmovalo osemnajst klubov namesto dvajset.

Francosko prvenstvo se bo prihodnjo sezono sicer začelo 6. avgusta 2022, po šesttedenskem premoru zaradi svetovnega prvenstva v Katarju (med 21. novembrom in 18. decembrom) pa se bo nadaljevala 28. decembra.