Frank Lampard še ni našel čarobne formule

Sevilla v vrhu

Mladi maroški napadalec pri Sevilli 23-letni Youssef En-Nesyri (levo) je v Alavesu zabil gol za 1:0. FOTO: Ander Gillenea/AFP



Dortmund izgubil v Leverkusnu

Florian Wirtz (desno) podira nemške rekorde. Je najmlajši sedemnajstletnik, ki je dosegeel štiri prvoligaške gole. FOTO: Martin Meissner/AFP

Leicester je v tekmi 18. kola angleške lige (premierleague) gostil Chelsea in ga premagal z 2:0. S tem se je vsaj začasno povzpel na sam vrh lestvice.Na drugi sinočnji tekmi je West Ham premagal West Bromwich Albion z 2:1.Prvak iz leta 2016 je že v prvem polčasu (kljub manjši posesti žoge) ob konkretnejši igri proti znova bledemu Chelseaju, ki ga trenerne zmore izvleči iz krize, prišel do lepe prednosti, ko sta zadelav šesti inv 41. minuti. Slednji je zadel na tretji zaporedni tekmi in šestič skupno v sezoni.Tudi v drugem delu so bili malce nevarnejši domači nogometaši, zapravili nekaj priložnosti, v 86. minuti pa je pri Chelseaju, ki kljub silno dragim poletnim okrepitvam kaže precej manj od pričakovanj, zadel, a bil za nekaj centimetrov v prepovedanem položaju, tako da je ostal brez tako petega sezonskega gola.West Ham je do devete zmage prišel po tem, ko jezadel ob koncu prvega polčasa,pa v 66. minuti. Vmes je bil pri WBA uspešenV španskem prvenstvu je v tekmi 19. kola Sevilla v gosteh premagala Alaves z 2:1. Za vodstvo Andaluzijcev je zadelv 3. minuti, izenačil jev 17., z izjemnim golom s 27 m pa je zmagovalca po pol ure odločil. Sevilla se je zavihtela na četrto mesto.Na drugih dveh včerajšnjih tekmah, Cadiz : Levante, Valladolid : Elche, ni bilo zmagovalca. Obe sta se razpletli z 2:2.Vodilni madridski Atletico bo nocoj (21.30) gostoval pri Eibarju.V Nemčiji so bile sinoči prve tekme 17. kola. V osrednjem dvoboju je Bayer Leverkusen premagal Borussio Dortmund z 2:1 in je zdaj drugi na lestvici, Wolfsburg je bil z 2:0 boljši od Mainza, Borussia Mönchengladbach pa je z 1:0 ugnala Werder.Bolje so začeli domači in že v 14. minuti jeposkrbel za vodstvo. Trud gostov je poplačal golv 67. minuti (s tem je prekinil 30 tekem in 1800 minut dolg strelski post), takoj zatem je imelše veliko priložnost za preobrat. Česar ni izkoristil Anglež, je v 80. zadel. Zmagoviti gol Bayerja pa je bil tudi rekord mladega igralca, ki je postal prvi 17-letnik v bundesligi s štirimi doseženimi goli.Wolfsburg ni imel težav s predzadnjim Mainzem, tako da je z zmago z 2:0, zadela sta(65.) in(79.), prišel do 29 točk in s tem začasno do petega mesta.Borussia Mönchengladbach je danes dobila pomembne tri točke za tesno zmago z 1:0 () z Werderjem.V tekmi spodnjega dela lestvice je Hertha doma izgubila proti Hoffenheimu z 0:3, v drugem polčasu je dva gola dosegelPrvi Bayern bo danes gostoval pri bavarskem tekmecu v Augsburgu, zdaj tretji Leipzig Kevina Kampla pa bo igral s presenečenjem sezone Unionom iz Berlina. Drugi pari: Schalke – Köln, Freiburg – Eintracht Frankfurt, Arminia Bielefeld – Stuttgart.