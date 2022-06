Giorgio Chiellini odhaja v Kalifornijo

Sloviti italijanski nogometni branilec Giorgio Chiellini bo kariero nadaljeval pri ekipi Los Angeles (LAFC) v elitni severnoameriški ligi MLS. Sedemintridesetletni Italijan bo za kalifornijsko ekipo igral do konca sezone 2023, je potrdila ameriška ekipa. Chiellini se je po koncu minule sezone po dolgih 17 letih poslovil od Juventusa. S staro damo je v tem obdobju devetkrat osvojil prvo mesto v serie A, dvakrat tudi klonil v finalu lige prvakov v sezonah 2014/15 in 2016/17. Pred odhodom v Torino je v domovini igral še za Livorno, Romo in Fiorentino.

Za italijansko reprezentanco je odigral 117 tekem, bil je član zasedbe, ki je na lanskem evropskem prvenstvu osvojila zlato kolajno po zmagi nad Anglijo. Chiellini se bo klubu iz mesta angelov, ki je v lasti številnih znanih obrazov iz sveta športa in zabave - med drugim sta delničarja tudi nekdanji košarkar Magic Johnson in igralec Will Ferrell - pridružil 7. julija. Zasedba iz LA, ne gre za bolj slavni klub Los Angeles Galaxy, je trenutno z 29 točkami vodilna v zahodni konferenci, najbližja zasledovalca iz Dallasa in Salt Lake Cityja imata štiri točke manj.