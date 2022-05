Gol Colleyja dovolj za Koper, ki bo prespal na vrhu lestvice

Izbranci Zorana Zeljkovića, med katerimi tokrat ni bilo kaznovanega Luke Šušnjare, še naprej ohranjajo upe za svoj drugi naslov prvaka. Na domači Bonifiki so tokrat premagali Sežance, ki so med drugimi pogrešali svojega prvega strelca Dina Stančiča. Koper je zdaj vsaj začasno skočil na vrh lestvice, kjer ima 66 točk oziroma dve več od Maribora, ki pa ima še tekmo v dobrem. Tabor pa je predzadnji, a tudi to mesto še ni zagotovljeno. Kraševci so ob dokaj nesproščeni igri Kopra v uvodu imeli lepše priložnosti, večkrat poskušali, v 17. minuti pa so prvo lepšo akcijo izpeljali tudi domači, a se je ta končala le s kotom. Malce pozneje pa je Ivica Guberac žogo poslal mimo gola.

Sledila sta nova nenatančna strela Mateja Palčiča pri domačih in Toma Alena Tolića pri gostih, sicer pa so bili v drugi polovici polčasa boljši gostitelji, a nikakor ne konkretni. So pa domači zadeli v 50. minuti, toda Lamin Colley je bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri začetnem izidu. Na drugi strani je takoj po vstopu v igro pri gostih poskusil Mateo Monjac z leve strani kazenskega prostora, izkazal pa se je Adnan Golubović.

So pa v 68. minuti Koprčani povedli, Colley se je, kot je pokazal VAR, za las izognil prepovedanemu položaju in sam stekel proti Janu Koprivcu ter ga rutinirano premagal. To je bil deseti gol Afričana v sezoni. V še večjih težavah so se Sežanci znašli v 71. minuti, ko je Denis Kouao dobil svoj drugi rumeni karton in moral iz igre. Kljub temu je Fahd Ndzengue v 77. minuti prišel do strela z leve strani, ki pa Goluboviću ni povzročil večjih težav. Pozneje so domači dokaj brez stresa nadzorovali potek tekme, Luka Vešner Tičić je v 90. minuti še poskusil s strelom od daleč, a je bil Koprivec zanesljiv. Koper bo v 35. kolu 16. maja gostil Radomlje, Tabor pa dva dni prej ljubljanski Bravo.

Petek

Koper : Tabor Sežana 1:0 (Colley 68.)

Sobota

15.00: Radomlje – Celje

17.30: Bravo – Maribor

Nedelja

17.30: Mura – Domžale

20.15: Aluminij – Olimpija