Gol posvetil poljskemu soigralcu, ki je v Kijevu

Nogometaši Manchester Cityja so na današnji tekmi 27. kola angleškega prvenstva v Liverpoolu premagali Everton z 1:0 in so še naprej na prvem mestu. Na Goodison Parku je bil mož odločitve angleški reprezentant Phil Foden, edini gol na dvoboju je dosegel v 82. minuti. Meščani imajo po današnji zmagi šest točk več od drugouvrščenega Liverpoola, ki bo tekmo 27. kroga proti Arsenalu igral 16. marca.

Manj razlogov za veselje imajo njihovi mestni tekmeci. Manchester United se je na današnjem obračunu na Old Traffordu proti Watfordu nadejal treh, osvojil pa je le točko. Po današnji tekmi brez golov so rdeči vragi zadržali četrto mesto na lestvici, a nogometaši londonskega Arsenala - ob treh tekmah manj - za njimi zaostajajo le dve točki. Tottenham je vse dvome o zmagi v Leedsu razrešil v prvem polčasu, ko je po golih Matta Dohertyja, Dejana Kuluševskega in Harryja Kana povedel s 3:0. Piko na i je v drugem polčasu postavil Heung-Min Son za končno zmago s 4:0.

Eriksen debitiral za Brentford

Newcastle je z zadetkoma Joelintona in Joeja Willocka v gosteh ukanil Brentford z 2:0. Londonska ekipa je od 11. minute nastopila z igralcem manj po rdečem kartonu Josha Dasilve, od 52. minute naprej pa je igral tudi Danec Christian Eriksen, kar je njegova prva tekma v tej sezoni v premier league po dolgi rehabilitaciji po srčnem infarktu, ki ga je doživel v času lanskega evropskega prvenstva.

Crystal Palace in Burnley sta se v Londonu razšla z 1:1, Aston Villa pa je v gosteh premagala Brighton z 2:0. Southampton je že v petek premagal Norwich City z 2:0, v nedeljo pa bo tekma West Ham - Wolverhampton. Arsenal in Liverpool bosta tekmo 27. kroga igrala 16. marca, tekma Chelsea - Leicester pa je preložena. Jutri je namreč finale angleškega ligaškega pokala: Chelsea : Liverpool.