Griezmann danes praznuje svoj »najpomembnejši hat-trick«

V svetu vrhunskega nogometa so datumi pogosto povezani z lovorikami, odmevnimi prestopi ali nepozabnimi goli. A za francoskega nogometnega zvezdnika Antoina Griezmanna ima 8. april povsem drugačen, izjemno oseben in neverjeten pomen. Današnji dan, kot poročajo številni mediji, vključno s CNN in Yahoo Sports, za napadalca madridskega Atlética ni le še en dan v koledarju, temveč dan trojnega družinskega praznovanja, ki ga v šali nekateri označujejo kar za njegov najpomembnejši »hat-trick«.

Razlog za to je osupljivo naključje, ki ga zvezdnik deli s svojo soprogo Eriko Choperena: vsi trije njuni otroci so se namreč rodili prav na 8. april, čeprav v različnih letih. Ta neverjetna zgodba se je začela 8. aprila 2016, ko se jima je rodila prva hči Mia. Tri leta kasneje, 8. aprila 2019, je družina pozdravila sina Amara. Ko so mnogi že mislili, da je takšno sovpadanje datumov izjemno, se je zgodilo še enkrat: 8. aprila 2021 se je družini pridružila še druga hči, Alba. Tako vsako leto Griezmannova družina obeležuje trojni rojstni dan.

Čeprav natančne izračune otežujejo različni dejavniki (npr. načrtovani porodi), nekatere statistične ocene, ki jih povzemajo tudi viri kot CNN, kažejo, da je verjetnost, da bi trije sorojenci delili isti rojstni dan (dan in mesec), približno 1 proti 133.000. Spet druge ocene postavljajo verjetnost še nižje.

Medtem ko je Griezmann na nogometnih igriščih znan po svoji tehnični dovršenosti, pregledu nad igro in sposobnosti doseganja golov – navsezadnje je svetovni prvak s Francijo iz leta 2018 in ključni igralec madridskega Atlética – pa izven igrišč velja za predanega družinskega človeka.

Z ženo sta se spoznala v Baskiji, ko je Griezmann še igral za Real Sociedad, Erika pa naj bi bila po izobrazbi otroška psihologinja in se, za razliko od partneric nekaterih drugih zvezdnikov, raje drži nekoliko bolj stran od žarometov javnosti.

Statistična verjetnost, da bi se trije otroci iste družine rodili na isti dan in mesec v različnih letih, je izjemno majhna. Medtem ko so nogometni »hat-tricki« že sami po sebi dosežek, ki ga slavijo navijači po vsem svetu, je Griezmannov družinski »hat-trick« rojstnih dni edinstven dogodek, ki pritegne pozornost daleč onkraj nogometnih igrišč.

Seveda pa, kot dodaja Telegrafi, Griezmannova družina ni absolutni rekorder v tem pogledu. Guinnessova knjiga rekordov namreč beleži primer družine Cummins iz Združenih držav Amerike, kjer si kar pet sorojencev deli isti rojstni dan (20. februar), rojeni med letoma 1952 in 1966. Kljub temu pa dejstvo, da si vsi trije Griezmannovi otroci delijo 8. april kot svoj rojstni dan, ostaja izjemna redkost in čudovito naključje.