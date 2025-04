Debitant, ki je premlad, da bi na sebi nosil dres z glavnim sponzorjem

V težkih časih za nogometni klub Leicester City, ki se bori za obstanek v angleški premier ligi, je žarek upanja prinesel debi izjemno mladega talenta. Na ponedeljkovi tekmi proti Newcastle Unitedu je priložnost v članskem moštvu prvič dobil komaj 15-letni Jeremy Monga. Kot poročata britanski BBC in tiskovna agencija Reuters, je Monga s starostjo 15 let in 271 dni postal drugi najmlajši nogometaš, ki je kadarkoli zaigral v premier ligi. Njegov debi pa je zaznamovala nenavadna podrobnost – na dresu ni imel logotipa glavnega klubskega sponzorja.

Monga je v igro vstopil v 74. minuti tekme na stadionu King Power, ko je Leicester doma izgubljal proti Newcastlu. Končni izid je bil 3:0 za goste, kar za Lisice pomeni že osmi zaporedni ligaški poraz, na katerem niso dosegle zadetka. Klub je trenutno na predzadnjem, 19. mestu lestvice, kar 15 točk pod cono obstanka, in le še sedem tekem pred koncem sezone so njegove možnosti za rešitev majhne.

Kljub grenkemu porazu je bil Mongov debi zgodovinski trenutek. Mlajši od njega je v premier ligi debitiral le Ethan Nwaneri za Arsenal septembra leta 2022, star 15 let in 181 dni.

Zanj se menda že zanimajo velikani, kot so Manchester City, Chelsea in Real Madrid. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Monga je nosil dres brez sponzorskega napisa na prsih zaradi predpisov v britanski zakonodaji in pravilih lige. Glavni sponzor Leicestra je namreč spletna kriptoigralniška platforma. Britanski zakon o igrah na srečo iz leta 2005 (z dopolnitvami iz leta 2020), ki ga morajo upoštevati tudi v najmočnejši angleški ligi, izrecno prepoveduje, da bi mladoletni igralci (mlajši od 18 let) na svoji opremi nosili logotipe podjetij, povezanih z igrami na srečo. Zato je moral Monga, kot pojasnjujejo mediji, nastopiti v dresu brez oglaševalca, medtem ko so njegovi polnoletni soigralci nosili običajne drese z napisom sponzorja.

Van Nistelrooy hvali talent, a opozarja na omejitve

Trener Leicestra, legendarni nekdanji nizozemski napadalec Ruud van Nistelrooy je kljub porazu našel pozitivne besede za mladega debitanta. »Lahko ste videli drobce njegovih izjemnih kvalitet. Je odličen krilni igralec, ima hitrost,« je po tekmi dejal van Nistelrooy, kot ga citirajo britanski mediji. »Je fantastičen talent, odličen fant. Zaslužil si je te minute in upam, da jih bo dobil še več.«

Van Nistelrooy je že pred časom omenil, da Mongove šolske obveznosti omejujejo njegovo vključevanje v treninge prve ekipe. »Odlično se razvija in vidite lahko, kako dober je. Omenil pa sem tudi, da je star šele 15 let, ima šolske obveznosti, zato so možnosti, da bi bil stalno z ekipo, omejene,« je pojasnil trener in dodal: »Če so igralci dovolj dobri, starost zame ni pomembna in lahko pomagajo ekipi.«

Monga, ki bo 16 let dopolnil 10. julija, sicer večinoma igra za mladinski (U18) in razvojni (U23) ekipi Leicestra. Že februarja je bil na klopi za rezervne igralce na tekmi pokala FA proti Manchester Unitedu.

Zanj se menda že zanimajo velikani, kot so Manchester City, Chelsea in Real Madrid. Prvo profesionalno pogodbo bo sicer lahko podpisal šele, ko bo dopolnil 17 let, torej leta 2026. Ob njem so na seznamu najmlajših debitantov v premier ligi še Harvey Elliott, Matthew Briggs (oba Fulham), Isaiah Brown (West Brom) in Aaron Lennon (Leeds), ki so bili stari nekaj več kot 16 let ob svojem prvem nastopu.