Kako do vstopnic za finale lige prvakov?

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes začela prodajo vstopnic za letošnjo finalno tekmo lige prvakov, ki bo 31. maja v Münchnu. Uradni portal za nakup vstopnic (https://www.uefa.com/tickets/) bo odprt do petka, 11. aprila, do 11. ure, vsak posameznik pa bo lahko kupil največ dve vstopnici v primeru sreče na petkovem žrebu, so zapisali pri osrednji nemški tiskovni agenciji DPA.

Nogometnim navdušencem se obeta trnova pot do dragocenega koščka papirja za finalno tekmo letošnje lige prvakov. Na Allianz Areni v bavarski prestolnici, ki bo za to sklepno predstavo Uefine klubske sezone namesto običajnih 75.000 sprejela 64.500 gledalcev, bo le 38.700 sedežev namenjeno nogometnim navijačem. Obema ekipama v velikem finalu bo pripadlo po 18.000 vstopnic, tako da je v prosti prodaji na voljo le 2700 vstopnic, ki jih bodo med prijavljenimi podelili po žrebu.

Preostali del vstopnic za finalno tekmo je Uefa namenila lokalnim prirediteljem, članicam Uefe ter njenim komercialnim partnerjem in izdajateljem televizijskih pravic.

Ljubitelji nogometa bodo za sedeže najboljše kategorije v Münchnu morali odšteti 950 evrov, druge 650, tretje kategorije pa 180 evrov.

Privrženci obeh moštev v finalu bodo za vstopnice plačali po 70 evrov, oba finalista pa jih bosta med svojimi navijači podelila po svojih kriterijih.

Uefa je podoben primer prodaje vstopnic uvedla tudi za letošnji finalni tekmi v evropski ligi 21. maja v Bilbau (Špa) ter konferenčni ligi 28. maja v Vroclavu (Pol).

Za letošnjo finalno tekmo evropske lige bodo nogometni navdušenci odšteli med 65 in 240 evrov, za najbolj prestižno tekmo v konferenčni ligi pa med 45 in 190 evrov.

Uefa je predprodajo vstopnic za letošnjo finalno tekmo lige prvakinj, ki bo 24. maja v portugalski Lizboni, začela že konec februarja. Vstopnice za ogled tekme na stadionu Jose Alvalade so še vedno na voljo, v primerjavi z moško finalno tekmo v Münchnu pa jih je moč kupiti tudi po zelo privlačnih cenah med 10 in 40 evri.