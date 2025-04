Avtor največjega nogometnega čudeža napovedal slovo

Trener Rome, 73-letni Claudio Ranieri, je po remiju z Juventusom (1:1) potrdil, da se bo po koncu sezone upokojil – tokrat dokončno. Ranieri je pojasnil, da je bila tekma proti Juventusu zahtevna, saj so igrali z odločnostjo in borbenostjo. Roma je prejela gol tik pred koncem prvega polčasa, vendar se je v drugem delu reorganizirala in izenačila ter tako ohranila možnosti za vrnitev v ligo prvakov.

Trenersko kariero je začel leta 1986

Ključna je bila taktična sprememba na sistem 4-4-2 in vstop napadalca Eldora Šomurodova, ki je zadel že po treh minutah igre. Pri tem je zanimivo, na kakšen način je Ranieri pojasnil zasuk na igrišču in osvojeno točko, to je naredil v slogu Alana Forda.

»Po sedmih zaporednih zmagah v serie A smo vedeli, da nam bo težko proti Juventusu, ki je prišel s Tudorjevo miselnostjo, odločnostjo in borbenostjo. Niso nas presenetili, so pa na igrišču odlično izpeljali, kar so načrtovali. Ko smo končno zaplavali na površje, nam je proti koncu prvega polčasa Locatelli dal gol iz voleja. Ko ugotoviš, da ne moreš zmagati, je pomembno, da ne izgubiš. Ob polčasu smo se reorganizirali in iztržili točko,« je dejal Ranieri.

Znano je, da Ranieri pogosto menja taktike in se po potrebi prilagaja poteku tekme. Trenersko kariero je začel leta 1986 pri nižjeligašu Vigor Lamezia, preboj pa je doživel s Cagliarijem, ki ga je popeljal iz tretje lige v serie A. V karieri je vodil številne velike klube, kot so Roma, Juventus, Inter, Chelsea in Atletico Madrid. Največji uspeh pa je dosegel z Leicestrom, ki je v sezoni 2015/2016 senzacionalno osvojil angleško premier league, kar še danes velja za enega največjih podvigov v nogometu.

Claudio Ranieri sodi med najbolj izkušene trenerje v Evropi. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Čeprav je vodil mnoge ekipe, imata v njegovem srcu posebno mesto Roma in Cagliari. Po tem, ko je lani rešil Cagliari pred izpadom, je verjel, da je to njegov zadnji trenerski izziv. Toda novembra je sprejel klic iz Rome, potem ko sta klub zapustila trenerja Daniele De Rossi in za njim še neuspešni Ivan Jurić. Roma se je pod vodstvom Ranierija dvignila, letos osvojila največ točk med vsemi v Evropi in se bori za preboj v ligo prvakov.

»Nogomet mi je vzel 35 let potovanj«

Ranieri poudarja, da se bo po tej sezoni dokončno poslovil od nogometa: »Zavračal sem vse ponudbe, vedel sem, da bi se vrnil le, če bi me poklicala Roma ali Cagliari. Ko sem prejel klic iz Rome, sem vedel, da je v težavah. Moral sem pomagati. A po sezoni grem v pokoj – tokrat za vedno. Nogomet mi je vzel 35 let potovanj, zdaj si želim videti svet zunaj nogometa. Big Ben mi pravi, da bo moj čas kmalu potekel.«