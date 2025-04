Spomin na zadnje srečanje Reala in Arsenala in mojstrovino Thierryja Henryja

Evropska nogometna velikana Arsenal in Real Madrid se bosta prvič po skoraj dveh desetletjih pomerila na uradni tekmi. V četrtfinalu lige prvakov se obeta spektakel, ki pa obuja tudi spomine na njun edini dosedanji dvoboj, zaznamovan z nepozabnim zadetkom Thierryja Henryja.

Spored nogometne lige prvakov prinaša poslastico v Londonu, kjer bo Arsenal na stadionu Emirates gostil Real Madrid v prvi tekmi četrtfinala najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Gre za dvoboj dveh klubov z izjemno bogato zgodovino in številnimi evropskimi nastopi, a presenetljivo je, da bo to njun šele tretji medsebojni obračun na uradnih tekmovanjih in prvi po več kot devetnajst letih. Kluba sta se v svoji zgodovini srečala le enkrat (oziroma dvakrat, na prvi in povratni tekmi), in sicer v osmini finala lige prvakov v sezoni 2005/06.

Spomin na leto 2006 in Henryjevo čarovnijo na Bernabéu

Tisti edini dosedanji obračun med Arsenalom in Realom Madridom je ostal globoko zapisan v spominu nogometnih navdušencev, predvsem po zaslugi izjemne predstave in mojstrskega zadetka takratnega zvezdnika Arsenala, Thierryja Henryja. Ekipi sta se pomerili v osmini finala.

Na poti do finala lige prvakov v sezoni 2005/06 so po Realu izločili še enega velikana, torinski Juventus, in nato še španski Villarreal. FOTO: Daniele La Monaca/Reuters

Prva tekma je bila odigrana 21. februarja 2006 na kultnem stadionu Santiago Bernabéu v Madridu, kjer je domovala takratna zvezdniška ekipa Reala. Kljub zvezdniški zasedbi domačih pa je tekmo odločil trenutek genialnosti francoskega napadalca. Henry je v 47. minuti sprejel žogo na sredini igrišča, se otresel več Realovih branilcev, prodrl v kazenski prostor in z natančnim strelom premagal Ikerja Casillasa za vodstvo Arsenala z 1:0.

Ta zadetek, poudarja CBS Sports, ni bil le izjemen zaradi zahtevnost, temveč se je izkazal tudi za edinega na celotnem dvoboju osmine finala. Na povratni tekmi na starem Arsenalovem stadionu Highbury v Londonu sta namreč mreži obmirovali (0:0). Arsenal je tako s skupnim izidom 1:0 presenetljivo izločil favorizirane Madridčane in se prebil v četrtfinale ter kasneje vse do finala lige prvakov tiste sezone. Zadetek Henryja na Bernabéu tako ostaja eden najbolj ikoničnih trenutkov v Arsenalovi zgodovini.

Zmaga proti Real Madridu pa je bila za Arsenal v sezoni 2005/06 šele začetek izjemnega evropskega pohoda. Londonska ekipa, ki jo je takrat vodil Arsène Wenger, je tisto sezono blestela predvsem z granitno obrambo. Kot navajajo arhivi Evropske nogometne zveze (UEFA), so 'topničarji' postavili takratni rekord lige prvakov, saj kar deset zaporednih tekem niso prejeli zadetka, vse od skupinskega dela pa do povratne polfinalne tekme.

Na poti do finala so po Realu izločili še enega velikana, torinski Juventus, in nato še španski Villarreal. Vrhunec sezone je bil finale v Parizu proti Barceloni. Kljub zgodnji izključitvi vratarja Jensa Lehmanna, prvi v zgodovini finalov lige prvakov, je Arsenal celo povedel z golom Sola Campbella. A sanje o evropskem naslovu sta v zadnjih petnajstih minutah z zadetkoma Samuela Eto'oja in Juliana Bellettija razblinila Katalonca za končno zmago Barcelone z 2:1.

Sanje o evropskem naslovu sta v zadnjih petnajstih minutah z zadetkoma Samuela Eto'oja in Juliana Bellettija razblinila Katalonca za končno zmago Barcelone z 2:1. FOTO: Philippe Wojazer/Reuters

Kljub porazu v finalu pa tista sezona ostaja zapisana kot ena najuspešnejših sezon Topničarjev v njihovi zgodovini. Real Madrid pa je v naslednjem desetletju postal pravi sinonim za uspehe v ligi prvakov, nič drugače pa ni niti v tem desetletju. Lahko Arsenal preseneti, tako kot pred 19. leti?