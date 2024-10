Grški junaki podvig na Wembleyju posvetili umrlemu Baldocku

Grčija je v ligi narodov prvič premagala Anglijo, katere začasni selektor Lee Carsley je na Wembleyju doživel prvi poraz. Junak nogometašev s Peloponeza je bil Vangelis Pavlidis, ki je dosegel oba gola, zmagovitega globoko v sodnikovem dodatku, potem ko je Jude Bellingham v 87. minuti izenačil na 1:1.

Pavlidis je zmago posvetil Georgeu Baldocku, igralcu Panathinaikosa, ki je ta teden umrl v svojem bazenu pri 31 letih. »To je bil za nas poseben dan in posebna tekma. Naše misli so pri Georgeu. Danes ni bil dan, da bi govorili o nogometu. A profesionalci smo in morali smo igrati. Zanj smo dali svojo dušo. Bil je del naše ekipe, zelo ga bomo pogrešali,« je dejal član Benfice, ki se s soigralci ni veselil zgodovinske zmage.

V Angliji rojeni Baldock je za Grčijo odigral 12 tekem, zadnjo marca letos. Selektor Ivan Jovanović je pohvalil ekipni duh: »V takšnih trenutkih je nogomet na drugem mestu. George je pustil pečat v reprezentanci in to je bilo vidno pri igralcih, ki so dali od sebe še nekaj več.«

Vangelis Pavlidis je ob zadetku poljubil črni trak. FOTO: Paul Childs/Reuters

Anglija, finalistka zadnjih dveh EP, bo v nedeljo gostovala na Finskem, Grki, prvaki eura 2004, bodo gostili Irce.

Za Panathinaikos igrajo tudi trije slovenski reprezentanti, Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin. Baldock je junija prišel v Atene iz Sheffield Uniteda.