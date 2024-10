Po tragediji v Atenah preminil soigralec slovenskih reprezentantov

Iz Grčije prihajajo vesti o smrti branilca grškega nogometnega velikana Panathinaikosa Georgea Baldocka, ki je v še nepojasnjenih okoliščinah umrl v starosti 31 let, poročajo tiskovne agencije, med njimi DPA in AFP. V Angliji rojenega grškega reprezentanta so našli mrtvega v bazenu hiše, ki jo je imel v najemu v Glyfadi v južnih Atenah.

Vzroka smrti nogometaša grških zelenih še niso ugotovili, prve informacije kažejo, da so ga nezavestnega našli v bazenu. Policija za zdaj ni odkrila sumov, da bi bila njegova smrt posledica kaznivega dejanja. Vzrok smrti bodo lahko potrdili šele po opravljeni obdukciji.

Baldocka je več ur poskušala priklicati žena, ki je v Angliji z otrokom, a se na njene klice ni odzval. Povezala se je z lastnikom hiše, v kateri je živel Baldock, in on je bil tisti, ki je v bazenu našel negibno telo 31-letnega igralca, poročanje grških medijev povzemajo britanski novičarski portali.

FOTO: AFP

Izkušeni branilec je skoraj celotno kariero preživel v Angliji, kjer je igral za MK Dons, Northampton, Tamworth, Oxford United in Sheffield United, letos poleti pa se je preselil k Panathinaikosu, kjer igrajo tudi trije slovenski reprezentantiin

Baldock je grškega porekla po babici in je debitiral za Grčijo ob zmagi z 1:0 proti Severni Irski v Windsor Parku v Belfastu junija 2022. Skupno je za grško selekcijo zbral 12 nastopov. Za Panathinaikos je odigral štirikrat, zadnjič v nedeljo na derbiju proti Olympiakosu.

Policija je poskušala Baldocka oživiti na kraju dogodka, vendar neuspešno, enota nujne medicinske pomoči pa je potrdila njegovo smrt, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na policijskega uradnika. »Lahko potrdimo, da je George umrl,« je smrt nogometaša potrdila njegova družina: »Kot družina smo v šoku zaradi te strašne izgube.« »Šokirani smo, šokirani smo zaradi izgube našega Georgea,« so sporočili iz Panathinaikosa in nadaljevali: »Celotna skupnost Panathinaikosa obžaluje njegovo prezgodnjo smrt. Stojimo ob strani njegovi družini in ljubljenim Georgea Baldocka.«

Člani grške reprezentance, ki so trenutno v Londonu, saj jih v četrtek zvečer čaka dvoboj z Anglijo, težko verjamejo tragični novici. Baldock je za Grčijo nazadnje nastopil marca 2024 proti Gruziji. Grška reprezentanca je na Evropsko nogometno zvezo Uefo naslovila uradno prošnjo, da lahko proti Angliji reprezentanti nosijo črne trakove in da pred tekmo spomin na umrlega počastijo z minuto molka.

V njegovem klubu Panathinaikos so se odločili, da bodo upokojili številko 32, ki jo je nosil v klubu.