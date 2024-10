Oliver Bogatinov: S predsednikom poskušam ohraniti profesionalen odnos

Izbor za najboljšega nogometaša minule sezone, za dobitnika zlate žoge in zmagoslavje Španca Rodriga je bil res imeniten uvod v Delov nogometni podkast VAR. V izčrpno kramljanje o zanimivih temah ga je spremenil uspešen in prepoznaven obraz s slovenskega nogometnega odra, bivši nogometaš, nekdanji športni direktor Maribora in zdaj trener Kopra Oliver Bogatinov.

Je Rodrigo pravi dobitnik zlate žoge? To je vprašanje, ki vznemirja nogometne navdušence po vsem svetu.

»Ni vsaka poteza za mat, pot do tja je sestavljena tudi iz manjših, a ravno tako pomembnih. Rodri je koristen za moštvo. Zaključki napadalcev so sadovi prejšnjih potez. Zato je pomembna tudi tretja, četrta poteza v akciji. On je morda šahovski mojster. Imam pa dvojno dilemo, ko mojstra zamenjaš ob polčasu v finalu evropskega prvenstva. Prva je, da je v očeh selektorja igral slabo in je ta želel spremeniti potek tekme, ali pa je spoznal, da je nasprotnik ugotovil, da je on mož, ki ga je treba ustaviti. Ni pa igralec, ki bi odločal tekme,« je razmišljal Bogatinov. Urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik je opozoril na preprosto matematiko: »Realovi 'zavezniki' so glasove porazdelili med Realove kandidate, drugi so glasovali za Rodriga.«

»Rodrigo je politično korektni zmagovalec in ne nogometni. Ni slab nogometaš, številke in dejstva pa so jasna. To pomeni, da v Manchester Cityju Pep Guardiola ne potrebuje Erlinga Haalanda, temveč Rodriga. Kdo od trenerjev bi to sprejel, ko bi sestavljal moštvo? Jude Bellingham je bil vsaj na začetku sezone ključni Realov mož. Dani Carvajal je osvojil vse,« je menil Delov nogometni komentator Gorazd Nejedly.

Prehod na domačo ligaško fronto Bogatinovu pomeni le eno, kako zadovoljen je z dosedanjim izkupičkom Kopra. »Cilj je uvrstitev v Evropo. Ko pogledamo na lestvico, smo zadovoljni. Vse bomo naredili, da bomo sledili cilju in tudi jesen zaključili na tretjem mestu. Z Olimpijo smo že igrali dvakrat, tudi premagali smo jo,« je povedal 46-letni strokovnjak, ki je razkril, kako težko, ali lahko, je sodelovati in delovati pod predsednikom Antejem Gubercom. »On in sin Ivica sta s svojo energijo in vložkom najbolj zaslužna za rezultate. Kažeta strast do nogometa. Jaz izhajam iz osebnega odnosa, poznam ga več kot 20 let, pripeljal me je v Koper. V tem obdobju se je zgradil odnos, ki ga trenutna relacija predsednik – trener lahko zamaje. Poskušam biti spoštljiv in ohraniti profesionalen odnos. Meni je težko, predvsem zaradi zgodovine, ki naju povezuje,« je bil iskren jeseniški Istran.

Radomljani so trenutno hit prvenstva. V ligi so premagali Celjane, v pokalu bodo izzvali Olimpijo, konec tedna v prvenstvu še Maribor. Bogatinov je bil v minuli sezoni tudi trener v Radomljah.

»Nanizali so štiri zmage. Kaže se vizija in trenutek, ko so mladi prišli do ravni in zrelosti, ko lahko odločajo. Pomembno je, da se fantom omogoča, da so tu, da se jim zaupa in da ko pride pravi trenutek, lahko pokažejo svojo kakovost,« je pohvalil Radomljane, predsednika Matjaža Marinška in sina Grega, ki vodi športno politiko. »Vsak lahko premaga vsakogar,« Bogatinov ni izključil možnosti, da bi Radomljani zmagovalni niz nadaljevali jutri v pokalnem tekmovanju in konec tedna še v prvenstvu.

V podkastu velja prisluhniti oceni Bogatinova, zakaj je Victor Sanchez tako uspešen na Olimpijini klopi, zakaj Maribor ni primeren klub za nekoga, ki bi rad ustvarjal na dolgi rok, zakaj je slovensko prvenstvo vsako leto kakovostnejše, o vlogi mladih igralcev in njihovem uveljavljanju, razvoju, o tem, ali slovenska ligaška tekmovanja potrebujejo spremembe, kako pomembna je drugi liga, ...