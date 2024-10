Sandi Lovrić zabil nov gol, Udinese tega ni unovčil (VIDEO)

V Italiji nadaljujejo tamkajšnje nogometno prvenstvo. Milanski Inter se je utrdil na drugem mestu lestvice serie A, potem ko je s 3:0 v gosteh premagal Empoli, ki je tekmo končal z igralcem nanj. Po pol ure igre je namreč Saba Goglichidze nevarno krenil na Marcusa Thurama. Z golom Davideja Frattesija, odbitkom in zbranim zaključkom v 50. in 67. minuti so varovanci trenerja Simoneja Inzaghija prišli do vodstva, medtem ko je Lautaro Martinez v 79. minuti zadel po napaki v obrambi. To je bila peta ligaška tekma brez poraza za Inter po njegovem remiju z Juventusom konec tedna (4:4).

Igral je tudi Udinese, ki je z izidom 2:3 izgubil v Benetkah. Venezia je zaostajala z 0:2, nato pa je finski napadalec Joel Pohjanpalo unovčil dve enajstmetrovki, vmes smo videli še gol Hansa Nicolussija Caviglie. Prvi gol za Videmčane je zabil Sandi Lovrić, ki je igral do 78. minute (pri rezultatu 2:2), Jaka Bijol je igral vso tekmo.