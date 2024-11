Ironični Pep Guardiola po novi zaušnici: Želel sem se raniti!

Neodločen izid Manchester Cityja v ligi prvakov proti Feyenoordu (3:3), potem ko je v zadnjih 15 minutah zapravil vodstvo s 3:0, je še poglobil krizo serijskega angleškega prvaka in trenerja Pepa Guardiole. Prav Katalonec je bil v središču pozornosti na novinarski konferenci po tekmi. Prišel je z vidno rano na nosu in popraskano glavo. »Da, to je od nohta. Želel sem se raniti,« je bil ironičen odgovor trenerja. City, evropski klubski porvak iz leta 2023, gre skozi največjo krizo, odkar je šel leta 2008 pod okrilje šejka Manosurja iz Združenih Arabskih Emiratov. Tudi Guardioli se še nikoli ni zgodilo, da njegov klub ne bi zmagal, ko je imel prednost treh golov. Vodil pa je 942 tekem, v Manchestru je osem let.

»Ne moremo zmagovati,« je priznal Guardiola. »Kot ekipa vedno najdemo pot. Prav zdaj smo v drugačnem položaju in se ne zgodi nič,« ni deloval pretirano zaskrbljen Guardiola, ki ga konec tedna čaka veliki derbi proti Liverpoolu na Anfieldu. Tudi igralcem takoj po novi zaušnici, ki pa je pomenila vsaj prekinitev niza petih porazov, ni delile levite. »Ničesar jim ni bilo treba reči, oni to odlično vedo,« je rekel