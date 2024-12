Manchester City tone vse globlje, Guardiola (še) ne obupuje

Nogometaši Manchester Cityja so svoje navijače razočarali tudi v 17. kolu angleškega prvenstva. Na gostovanju v Birminghamu so z 1:2 izgubili proti igralcem Aston Ville, kar je bil že njihov deveti poraz na zadnjih 12 dvobojih v vseh tekmovanjih. V tem obdobju so zmagali le enkrat. Posledično so izgubili še eno mesto na lestvici, zdaj so šesti. Na peto je napredovala Villa.

Gostitelje je v 16. minuti v vodstvo popeljal Kolumbijec Jhon Duran, podal pa mu je Morgan Rogers, ki je bil v 65. minuti strelec drugega gola za domače moštvo. Phil Foden je s svojim prvim zadetkom v sezoni, ki ga je dosegel v sodnikovem dodatku, le ublažil poraz.

Jhon Duran (desno) je popeljal Aston Villo v vodstvo. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Nogometaši Aston Ville so imeli že v uvodu nekaj priložnosti, po prejetem golu pa so na igrišču zagospodarili gostje, vendar posebej nevarni do zadnjih minut prvega polčasa niso bili. Pred odhodom na odmor je lepo priložnost zapravil hrvaški as Joško Gvardiol.

V drugem delu priložnosti ni bilo veliko, City je imel še naprej premoč, ki pa je ni kronal z več kot enim golom. Za nameček je ta prišel prepozno. »Moramo ostati potrpežljivi, enkrat se bo obrnilo v našo korist. Moramo razmišljati pozitivno, fantom povsem zaupam, imajo veliko željo, a jim gre vse narobe. Moramo iti korak za korakom, prej ali slej se nam bo odprlo,« (še) ne obupuje Pep Guardiola, trener Cityja, ki za vodilnim Liverpoolom ob dveh tekmah več zaostaja že za devet točk.

Vodilni ekipi lige Liverpool in Chelsea bosta svoj dvoboj 17. kroga odigrali jutri.