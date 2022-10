Haaland in njegovi vrstniki prevzemajo vajeti spektakla v ligi prvakov

V nadaljevanju preberite:

Najboljši nogometni klubi na svetu so spravili pod streho polovico rednega dela Uefine lige prvakov, torej je že mogoče opraviti prvo delno analizo (ne)opravljenega. Za nami je 48 od 125 tekem – zadnja bo 10. junija v Istanbulu –, ki so že izpostavile najvidnejše ase na stari celini. V ospredju so povečini mladi zvezdniki, ki so zaznamovali tako torkov kot sredin večer.

V članku dosedanji učinek najboljših klubov in nogometašev, statistična tabela, ki razkriva imena, ki so opozorila nase v prvih treh kolih nove sezone, in položaj slovenskega aduta Benjamina Šeška v tej družbi.