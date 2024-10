Razigrani Raphinha potopil Bayern, Šeško in Oblak spet praznih rok

Sredin večer v ligi prvakov ni prinesel veselja za slovenska zvezdnika. Leipzig je na svojem štadionu občutil moč prenovljenega Liverpoola in še tretjič v tej sezoni LP izgubil, Angleži so bili boljši z 1:0. Madridski Atletico je po vodstvu klonil proti Lillu, Barcelona pa se je po devetih letih veselila prve in povsem zaslužene zmage nad Bayernom.

Benjamin Šeško ni dosegel četrtega gola v tej sezoni LP. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Benjamin Šeško je za Leipzig igral do 74. minute in imel nekaj polpriložnosti, a enako kot soigralci ni bil dovolj konkreten, da bi zatresel mrežo rdečih iz Liverpoola. V prvem polčasu je bil blizu, da bi presenetil vratarja Kelleherja, v drugem pa ni dobil dovolj uporabnih žog, da bi pokazal svoje nogometno mojstrstvo. Leipzig je tako po treh tekmah še brez osvojene točke, med prvih osem se zagotovo ne bo uvrstil, tudi za preboj med 24 najboljših ekip pa bodo Nemci morali močno popraviti svoje predstave v ligi prvakov.

Slabe volje je bil tudi Jan Oblak, madridski Atletico je zapravil zgodnje vodstvo in proti Lillu izgubil z 1:3. Krvnik Madridčanov je bil z dvema zadetkoma 24-letni Kanadčan Jonathan David, Lillu pa je po zmagi nad Realom uspelo priti še do skalpa njihovih mestnih tekmecev.

Jan Oblak je moral znova trikrat po žogo v svojo mrežo. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

V derbiju večera sta Barcelona in Bayern prikazala atraktivno nogometno predstavo, ki je bila izenačena le v prve pol ure. Nato so Katalonci prek razigranega Raphinhe (3 goli) kaznovali luknjasto obrambo Bavarcev za zasluženo zmago s 4:1. Bayern je imel pobudo le po prvem prejetem zadetku (Raphinha je zadel že v 1. minuti), Harry Kane je vlil upanje gostom v 18. minuti, nato se je začel šov prehitre Barcelone, ki je kaznovala številne napake Kima in Dayota Upamecana v osrčju obrambe. Da centralna naveza ne deluje dobro, na Bavarskem vedo že nekaj časa, a poleti niso pripeljali okrepitev na sredini zadnje vrste, zato zdaj plačujejo visoko ceno.

Robert Lewandowski je zabil gol nekdanjemu klubu. FOTO: Lluis Gene/AFP

Manchester City se je kar nekaj časa mučil s praško Sparto, nato pa vseeno slavil s 5:0 (Haaland 2 gola), Dinamo je v Salzburgu prišel do prve zmage v sezoni LP, Inter je v izdihljajih tekme prišel do zmage proti Young Boys, Feyenoord pa je bil boljši na gostovanju v Lizboni pri Benfici.

Po treh odigranih tekmah sta le dve moštvi pri polnem izkupičku devetih točk, ob Liverpoolu je brezhibna presenetljivo tudi Aston Villa. Uvrstitve »slovenskih« moštev: Atletico (Oblak) je 27., Leipzig (Šeško, Kampl) 31., Sturm (Horvat, G. Stanković, Malić) 32., Crvena zvezda (Elšnik, Drkušić) 33., Slovan (Bajrić) pa zadnji, 36.