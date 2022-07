Haalandova špecerija po akcijskih cenah

Največja poletna okrepitev Manchester Cityja, Erling Haaland (21), bo vsak teden zaslužil 375.000 funtov (okrog 21 milijonov evrov na leto), vendar še vedno uživa v življenju navadnega smrtnika.

Na presenečenje vseh se je pojavil v nakupovanem centru Sainsbury’s v Salfordu in v voziček zlagal izdelke, kot so kečap, nutela, jajca in toaletni papir, za nameček se je najdlje mudil pri policah z napisom akcijske cene, vzel pa je tudi štiri kozarce za vino in aparat za kavo, je poročal The Sun.

Norvežan, ki je v Anglijo prišel iz Borussie iz Dortmunda za 80 milijonov evrov, je špecerijo nakupoval v družbi očeta Alfieja, ki je bil član Cityja med letoma 2000 in 2003. Fotografiral se je z mimoidočimi in bil nasmejan.

Eden od kupcev se je pošalil, da izgleda kot študent, ki se seli v dom, drugi pa, da trener Pep Guardiola ne bo vesel, ko bo videl, da je vzel veliko pakiranje kečapa za 3,75 funta.

Govorice pravijo, da naj bi se Haaland namestil v hiši Paula Pogbaja, vredno 3,5 milijona evrov. Najemnina znaša 35.000 evrov na mesec. Pogba je zapustil Manchester United in se vrnil v Juventus.