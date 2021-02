Hajduk še drugič v mesecu spravil na kolena Rijeko

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Rijeke pod vodstvom slovenskega strokovnjakaso v 23. kolu hrvaškega prvenstva izgubili proti Hajduku z 0:1 in si povzročili nove težave.Rečani so zabredli v rezultatsko krizo, saj so že pet zaporednih tekem brez zmage in imajo na četrtem mestu le še tri točke prednosti pred Hajdukom.Ta je zgolj v tem mesecu dvakrat zmagal na Rujevici. Desetega februarja je na prestavljeni tekmi 5. kola zmagal z 1:0, tudi danes pa se je tekma na istem prizorišču končala z identičnim rezultatom.Hajduk je povedel v 72. minuti z golom. Rečani so imeli nato v sodniškem podaljšku na voljo enajstmetrovko, vendar je strelustavilin poskrbel za zmago svojega moštva.Pri domačih jezačel v prvi enajsterici in igrišče zapustil v 60. minuti.