Handanović sklatil z vrha Ibrahimovića

Milanski Inter je na najboljši možni način izkoristil neodločen izid Milana na sobotni tekmi 17. kroga italijanskega nogometnega prvenstva v Vidmu, kjer je Milančanom z golom v sodnikovem dodatku vsaj točko priigral Zlatan Ibrahimović. Zadnji prvak Apeninskega polotoka Inter je visoko ugnal Cagliari s 4:0 in ima točko več od zdaj drugouvrščenega mestnega tekmeca ter tri od tretjeuvrščene Atalante.

Soigralci nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, ki je branil celo tekmo, so na San Siru povedli v 29. minuti, ko je zadel Lautaro Martinez. Argentinski napadalec je imel v 44. minuti idealno priložnost za povišanje izida, a je zastreljal 11-metrovko.

Izbranci trenerja Simoneja Inzaghija so v drugem polčasu še bolj odločno pohodili »stopalo za plin« in dosegli še tri gole. Najprej je zadel Čilenec Alexis Sanchez (51.), med 66. in 68. minuto pa še Turek Hakan Čalhanoglu in Martinez.