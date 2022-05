Handanović dvignil pokal, ki ga je pristreljal Perišić

Nogometaši Interja so zmagovalci italijanskega pokala. V Rimu so v podaljšku premagali Juventus s 4:2. Nove lovorike se veseli nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović. Zmago je Milančanom, ki so vodili z 1:0 in potem zaostali z 1:2, v podaljšku z dvema goloma prinesel hrvaški zvezdnik Ivan Perišić. Najprej je zadel z 11 metrov, potem pa dosegel še evrogol.

Inter ima v serie A priložnost ubraniti naslov, vendar ima mestni tekmec Milan dve tekmi pred koncem tri točke prednosti. Juventus, najuspešnejši italijanski klub, v tej sezoni ne bo osvojil nobene lovorike.

Ivan Perišić je bil junak tekme v Rimu. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Za osmo zmago Interja v pokalnem tekmovanju je odločilna gola v 30-minutnem podaljšku dosegel Perišić. Prvi gol je zabil v 99., drugega pa v 102. minuti. V rednem delu sta zadela še italijanski reprezentant Nicolo Barella v šesti in Turek Hakan Calhanoglu v 80. minuti z 11-metrovke. Za staro damo sta v začetku drugega polčasa gola dosegla Brazilec Alex Sandro v 50. in Srb Dušan Vlahović v 52. minuti. Trener Massimiliano Allegri je v 104. minuti prejel rdeči karton.

Kapetan Handanović, ki je prvi dvignil pokal (ta trofeja mu je manjkala v zbirki), je za zasedbo iz lombardijske prestolnice odigral celotno tekmo.

Juventus je na Apeninskem polotoku absolutni rekorder po številu zmag v pokalnem tekmovanju. Stara dama je 14-krat slavila v tem tekmovanju, na drugem mestu pa je Roma z devetimi zmagami. Inter ima po današnjem zmagoslavju osem zmag, Lazio sedem, po šestkrat sta zmagala Fiorentina in Napoli, po petkrat pa Milan in Torino.