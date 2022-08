Slovenca poražena na Poljskem, Crvena zvezda zmlela tekmeca

Končane so vse prve tekme 3. kola kvalifikacij za Uefino ligo prvakov (od štirih). Nogometaši Sturma so gostovali v poljskem Lodzu, kjer so morali priznati premoč kijevskemu Dinamu. Moštvo, ki ga uspešno vodi izkušeni romunski trener Mircea Lucescu, je bilo boljše z 1:0, edini gol je zabil slovenski znanec Oleksandr Karavajev.

Slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta igrala vso tekmo v majici Sturma, ki bo lovil zasuk naslednji torek v Gradcu. Boljši iz tega dvoboja se bo na zadnji stopnici v boju za ligo prvakov pomeril z zmagovalcem para Benfica vs. Midtjylland (4:1). V zadnji tekmi večera so Beograjčani zmleli tekmeca iz Armenije.