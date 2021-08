Hrabra Mura zasluženo v evropsko jesen

Žalgiris : Mura 0:1 (0:0); naprej Mura z 1:0

Štadion Litovske nogometne zveze, gledalcev 4000, sodnik Bartosz Frankowski (Poljska)



Strelec: 0:1 – Kous (Bobičanec, 12); Žalgiris: Gertmonas 6; Bopescu 5,5, Ljubisavljević 6, Diaw 5, Mikolunas 6; Uzela (od 84. Gamakov -) 5, Kis 6,5, Onaz 6; Videmont 7, Tadić 5,5, Kyeremeh 5 (od 58. Sylvestr 6); trener Čeburin 6; Mura: Obradović 6,5, Gorenc 6,5, Maruško 6,5 Karničnik 7; Šturm 7, Horvat 6,5 (od 71. Lorbek 6,5), Bobičanec 7,5, Kozar 7, Kous 7; Cipot 6,5 (od 64. Škoflek 6,5), Lotrič 6,5 (od 71. Klepač 6,5); trener Šimundža 7,5; posest žoge v %: 63:37; streli: 13:13, na vrata: 2:3; koti: 9:2; prekrški: 11:13.

Ante Šimundža je odlično pripravil moštvo za revanšo v Vilniusu. FOTO: Blaž Samec/Delo

3,6



milijona evrov bi prejela Mura od Uefe za nastop v evropski ligi. V konferenčni ligi je nagrada 3 milijone



Vesela jesen v Fazaneriji

Nogometno Prekmurje spet slavi. Tokrat pa z njim še marsikdo po Sloveniji, saj so si naši državni prvaki zagotovili tako želeno evropsko jesen. Z golomso v Vilniusu ugnali moštvo Žalgirisa z 1:0, takšen pa je tudi skupni izid dvoboja, saj na prvi tekmi v Murski Soboti ni bilo golov. Naslednji teden čaka Muro prvi obračun z uglednim Sturmom iz Gradca, boljši iz dveh tekem se bo uvrstil v evropsko ligo, poraženec bo igral v novoustanovljeni konferenčni ligi. Obe tekmovanji se bosta začeli v četrtek, 16. septembra.Čeprav na prvi tekmi pred enim tednom ni bilo golov, upanje o evropski jeseni pri vznesenih privržencih v Prekmurju ni izginilo. Stavili so tako na uigranost jedra svojega šampionskega moštva kot tudi izkušnje strategaiz nepozabne mariborske sezone lige prvakov. In dejansko so že uvodne minute razkrivale čvrsto in odgovorno postavitev gostov iz Slovenije.Ob vzklikih navijačev, v Litvi bolj značilnih za košarkarske kot pa nogometne tekme, so domači poskušali z napadom, toda Murina obramba se ni dala, večjih nevarnosti za, čuvaja mreže slovenskih prvakov, ni bilo. Pričakovano je delovala igra Mure zbrano, povezano, treba je bilo le uprizoriti bliskoviti kačji pik in prav za to je poskrbel Žiga Kous.Imenitno je ustvaril akcijo Murin fantazist, v slogu najbolj spretnih napadalcev pa se je Kous izmuznil domači obrambi in pičil kot modras – 1:0 za Muro! Pravzaprav je bil to sanjski začetek želenega Šimundževega scenarija, ko v 12. minuti na tujem vodiš z 1:0, je v tem primeru škoda le, da ni več pravila prednosti gola na tujem. Nasmeh gostov bi bil še bolj izrazit.Tako pa je bilo treba še zelo garati, darila na Baltiku ne bo, evropska jesen ima pač svojo ceno. Toda odhod v slačilnico je bil po prvih 45 minutah sproščen, še bolj bi bil, ko bi prav ob izteku uvodnega časa črno-beli zadeli še enkrat. Škoda, da takrat poskusa povratnika h klubuin vnovič živahnega bočnega igralcanista obrodila sadov ...V drugem delu je bilo pričakovati še odločnejše poskuse pisane Žalgirisove zasedbe z akterji z vseh mogočih vetrov, najbližje izenačenju je bil Hrvat, Slavonec s pisano nogometno kariero, med drugim pri zagrebškem Dinamu v ligi prvakov, Rijeki prav ob prihoduin Sturmu iz Gradca.Bo slednji novi tekmec Mure v sklepnem kvalifikacijskem kolu – tako so se doma spraševali navijači in trepetali v dramatičnem nogometnem finišu. Vložek je dejansko velik, že v sezoni po zgodovinskem slovenskem naslovu prvakov so bili imeli črno-beli na pragu hiše, ki vodi v mikavno evropsko jesen. Trepetanje se je nadaljevalo prav do konca, osemkratni litovski prvaki so strnili moči v lovu za izenačenjem in podaljškom, Murin zid pa se ni sesul. Bila je to prav pragmatična predstava s Šimundževim podpisom, ki spet vrača mir in zadovoljstvo v Fazanerijo. Ta je nazadnje uživala v šampionskem slavju, a spoznavala tudi, kako lahko sledi hitro tudi padec, saj Mura v novi domači sezoni sploh še ni zmagala.A tudi to bo še prišlo. Zdaj je čas za novo veselico, pričakovanje tekme z avstrijskimi Štajerci iz Gradca ter odštevanje do treh odmevnih mednarodnih tekem v Murski Soboti od septembra naprej ...