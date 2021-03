Hrvaška reprezentanca z vsemi aduti v Ljubljano

Dalićev seznam za gostovanje v Ljubljani (24. t. m.) ter tekmi na Reki proti Cipru (27. t. m.) in Malti (30. t. m.)

Vratarji: Lovre Kalinić (Hajduk), Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town); obramba: Domagoj Vida (Bešiktaš), Dejan Lovren (Zenit), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Borna Barišić (Rangers), Duje Ćaleta-Car (Marseille), Dario Melnjak (Rizespor), Filip Uremović (Rubin), Josip Juranović (Legia); zvezna vrsta: Luka Modrić (Real Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Milan Badelj (Genoa), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (CSKA Moskva); napad: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petković (Dinamo Zagreb), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna); kandidati za poznejši vpoklic:: Mile Škorić (Osijek), Toma Bašić (Bordeaux), Marin Pongračić (Wolfsburg), Ivo Grbić (Atletico Madrid), Kristijan Lovrić (Gorica).

Še dobra dva tedna sta do spektakla leta na največjem nogometnem štadionu pri nas: v sredo, 24. t. m, se bo slovenska reprezentanca v kvalifikacijah za SP 2022 pomerila s Hrvaško, na zadnjem mundialu pred tremi letu Rusiji drugouvrščeno! In čeprav bo selekcija Matjaža Keka na domači zelenici seveda štartala na uvodne tri kvalifikacijske točke, si je ob pogledu na zdaj objavljeni seznam hrvaškega selektorja Zlatka Dalića treba priznati: njegovo moštvo je favorit! Pa ne led v tej tekmi, temveč za 1. mesto v kvalifikacijski skupini, v kateri so še Rusija, Slovaška, Ciper in Malta. S slednjima se bo Hrvaška pomerila takoj po gostovanju v Ljubljani, naše reprezentante pa čaka zahtevno gostovanje pri Rusih v olimpijskem Sočiju, nato pa še preizkušnja na Cipru.Hrvaška izbrana vrsta je bila lani krepko zdesetkana, doživela je tri poraze (Francija 1:2, Švedska 1:2, Portugalska 2:3), remizirala je le Turčijo (3:3), zdaj pa se k moštvu po različnih težavah in za povrh na visoki ravni tekmovalne pripravljenosti vračajo