Hrvaški nogometaš na slovenskih cestah postal junak

Nogometni klub Radomlje je pred dnevi podpisal pogodbo s 25-letnim Splitčanom Ivanom Ćalušićem. Defenzivni vezist je bil prej član hrvaškega prvoligaša Istre, v prvo slovensko ligo pa je prestopil za 150 tisočakov. Nič posebnega, če ne bi Hrvat že ob prihodu v Slovenijo postal pravi junak. Med ponedeljkovim neurjem, ki so ga najbolj občutili v notranjosti države, se je Ćalušić ravno peljal na podpis pogodbe s slovenskim klubom, ko je na enega izmed vozil pred njim priletela ponjava, ki jo je veter vzdignil z bližnjega vrta.

Hrvat se je ustavil in pomagal slovenski družini, ki je bila na hitrem prometnem pasu ujeta pod ponjavo. »Včeraj (v ponedeljek, op. a.) popoldne, kakšnih 15 kilometrov pred Ljubljano, nam je fant s sivim BMW-jem, mislim, da je imel registrske tablice ST, ustavil in pomagal v nesreči,« so pri nogometnem klubu Radomlje delili zapis nesrečnice. »V času, ko pogosto beremo negativne novice, je lepo videti, da človečnost ni izumrla. Še posebej ponosni smo, da je Ivan novi član našega kluba, so se še odzvali v njegovem novem klubu,« pa še dodajajo.

»Bil sem na poti v Radomlje na podpis pogodbe, ko me je na cesti ujela močna nevihta. Na avtocesti sem zmanjšal hitrost, močno je deževalo in pihalo. V nekem trenutku je mimo mene priletela ponjava, ki sem se ji komaj izognil, je za hrvaški portal 24sati povedal Ćalušić, ki je kmalu zatem opazil, da je ponjava končala na enemu izmed nasproti vozečih vozil: »Nihče ni izstopil iz avtomobila, ker je bil dobesedno popolnoma prekrit.«

Hrvat je za Radomlje sicer nastopal že v sezoni 2021/22, ko je kot posojeni igralec zagrebškega Dinama v slovenski prvi ligi zbral 18 nastopov, vknjižil pa je tudi dva zadetka.