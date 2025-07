Koper in Celje glasno odgovorila Olimpiji

S tekmama v Kopru in Mariboru so spravili pod streho prvo kolo nove sezone v slovenskem nogometnem prvenstvu. Nedeljski večerni termin je prinesel navijačem derbija na Obali in Štajerskem, ki so videli zanimiv nogomet, pod črto pa so videli na vseh petih tekmah najmanj en gol. Nedelja je prinesla zmagi Kopra nad Bravom in Celja v Mariboru.

Celjski podvig v štajerskem derbiju pod Kalvarijo nakazuje najvišje ambicije moštva, ki ga vodi trener Albert Riera, njegov kolega na mariborski klopi Tugberk Tanrivermiš je začel s porazom. Sodnik Rade Obrenović je v izdihljajih tekme razveljavil dva gola gostiteljev, obakrat je pred tem igral z roko Benjamin Tetteh. Tekma je trajala 101 minuto.

Najprej štirje evropski izzivi

V prvi tekmi sezone je v petek Aluminij premagal Radomljane, v soboto smo videli še zmagi Olimpije nad Muro in Primorja nad Domžalami. V naslednjih dneh bodo pod drobnogledom navijačev predvsem tekme najboljših slovenskih klubov v Uefinih tekmovanjih. Aktivni bodo kar štirje: Olimpija v sredo, Maribor, Celje in Koper pa v četrtek.

Drugo kolo prvenstva bo na sporedu že naslednji konec tedna. Prinaša zanimive pare: v soboto bosta tekmi Bravo – Mura in Aluminij – Olimpija (26. t. m.), v nedeljo še para Celje – Kalcer Radomlje in Domžale – Maribor (27. t. m.), dvoboj Koper – Primorje pa bo na sporedu v ponedeljek (28. t. m.).

Turški trener Tugberk Tanrivermiš je v svoji prvi ligaški tekmi na klopi Maribora izgubil s Celjem. FOTO: Mediaspeed