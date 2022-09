Hrvati so se oddolžili Avstrijcem in se uvrstili na zaključni turnir

Hrvaški nogometaši so se na najlepši način oddolžili Avstrijcem za senzacionalni junijski poraz v Osijeku (0:3). V današnjem povratnem dvoboju lige narodov A so naši južni sosedi na Dunaju zanesljivo zmagali s 3:1 (1:1) in si zagotovili prvo mesto v skupini I.

Za Hrvate sta ob Luki Modriću, ki je že v šesti minuti načel domačo mrežo, v polno zadela še Marko Livaja (69.) in Dejan Lovren (72.). Častni zadetek za gostitelje v deveti minuti dosegel Christoph Baumgartner (9.).

V drugi tekmi te skupine so Danci pred svojimi navijači z 2:0 (2:0) premagali Francoze. Zmago sta domači reprezentanci že v prvem polčasu pristreljala Kasper Dolberg (34.) in Andreas Skov Olsen (39.).

Nizozemski zvezdnik Virgil van Dijk se je takole veselil svojega zadetka proti Belgiji. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

V 4. skupini so Nizozemci z domačo zmago nad Belgijci (1:0) potrdili prvo mesto. Strelec edinega gola je bil v 73. minuti Virgil van Dijk. V drugi tekmi te skupine so Poljaki v gosteh z zadetkom Karola Swiderskega (58.) prav tako z 1:0 ugnali Valižane.

Vrstni red v ligi narodov A Skupina 1: Hrvaška 13, Danska 12, Francija 5, Avstrija 4. Skupina 4: Nizozemska 16, Belgija 13, Poljska 7, Wales 1.

V ligi narodov C so Ferski otoki presenetili Turke in se veselili zmage z 2:1, Luksemburžani pa so z 1:0 strli odpor Litovcev. Azerbajdžanci so s 3:0 odpravili Kazahstance, Slovaki in Belorusi pa so se razšli z neodločenim izidom 1:1.

Z enakim rezultatom (1:1) se je razpletla tudi tekma lige narodov D med Andoro in Latvijo, Moldavija pa je z 2:0 premagala Liechtenstein.