Hud incident nekdanjega mladega slovenskega reprezentanta

Tekma Kristiansunda in Vikinga bo šla v anale norveškega, verjetno pa tudi evropskega in svetovnega nogometa kot tekma, na kateri je vratar simuliral udarec v obraz in tako (morda usodno) prispeval k izključitvi – lastnega nogometaša! Žal je bil »žrtev« soigralca Patrika Gunnarssona ravno nekdanji mladi slovenski reprezentant in član Brava David Brekalo.

Ta se je sprl z Gunnarssonom in ga močno odrinil, islandec pa je padel kot pokošen in za hip tudi simuliral udarec v glavo. Brekala so morali zadržati soigralci, medtem ko je Gunnarsson sedel na tleh in se držal za grlo oziroma prsi. Sodnik je ocenil, da je videl dovolj za izključitev, Brekalo pa je brez pozdrava odbrzel mimo klopi svojega kluba v slačilnice. Viking je sicer v dramatičnem zaključku tekme dosegel kar dva gola, in sicer v 88. in 93. minuti tekme za končno zmago s 3:2, Brekalo je bil izključen v 95. minuti.

Po 28 tekmah vodi Bodø/Glimt, ki navdušuje tudi v letošnji premierni sezoni konferenčne lige, ima tri točke več od prvega zasledovalca Moldeja in osem več od Vikinga.