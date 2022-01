Ibra je za vsako ekipo kot injekcija adrenalina

V nadaljevanju preberite:

Številni navijači AC Milana so imeli med božično-novoletnimi prazniki lahko delo, ko so morali oddati želje za darila pod svojo smrečico. Pogosto so napisali besedo Adrenalina, ki je naslov zadnje knjige največjega zvezdnika kluba Zlatana Ibrahimovića. Nekaj časa je bila celo najbolj prodajana knjiga na Apeninskem polotoku, pri njeni promociji pa je švedskemu reprezentantu, ki bi se letos lahko zglasil tudi v Sloveniji, na pomoč priskočil celo veliki Silvio Berlusconi.