Igra, ki jo ljubimo, je v nevarnosti; Perez je povsem izgubljen

Dan potem, ko je 12 velikih evropskih klubov ustanovilo novo nogometno tekmovanje, se odzivi kar vrstijo. Velika večina je proti novemu ustroju. Javno sta se distancirala PSG in Bayern München, prav tako katalonski strateg, predsednik španske la ligepa je predsednika superligeoznačil za izgubljenca.Aktualni evropski prvak Bayern München je v sporočilu za javnost jasno in glasno dejal ne superligi. »«V imenu kluba hočem povsem jasno povedati, da Bayern ne bo sodeloval v superligi,« je zapisal predsednik upravnega odbora, ki bo na čelu Združenja evropskih nogometnih klubov (Eca) zamenjal lastnika Juventusa, ki se je funkciji odpovedal, saj je prestopil na stran superlige oziroma postal njen podpredsednik.Oglasil se je tudi šef pariškega Saint Germaina. »Paris Saint-Germain stoji za prepričanjem, da je nogomet šport za vse. Kot nogometni klub smo družina in skupnost, ki jo predstavljajo navijači. Tega nikoli ne smemo pozabiti. PSG bo še naprej sodeloval z Uefo in vsemi družbeniki ter se zavzemal za spoštovanje nogometa,« je dejal katarski mogotec.Zelo slikovit je bil, sicer trener Machester Cityja, ki je eden od ustanoviteljev superlige. »Šport ni šport, če ne obstaja razmerje med vložkom in nagrado. To nima veze s športom, če je uspeh zagotovljen in poraz ni pomemben. Hočem dobiti najmočnejšo tekmovanje, to je pomembno. Drugo ni šport,« je govoril Guardiola na novinarski konferenci pred naslednjo tekmo Ciytja.Odzval se je tudi eden od največjih bivših zvezdnikov nogometa, sicer zdaj lastnik nogometnega moštva Inter iz Miamija. »Igra, ki jo ljubimo, je v nevarnosti,« je zapisal Anglež na instagram in si takoj prislužil všečkeinmed drugimi.Zelo ostro se je odzval tudi predsednik španske la lige. Na vprašanje novinarja športne televizijske oddaje El Chiringuito o besedah predsednika superlige, sicer tudi prvega moža Real Madrida, dan prej v isti oddaji, da je superliga rešitev za nogomet, je odgovoril: »Perez je že nekaj mesecev odsoten. Slabo je deloval že decembra, zdaj pa je povsem izgubljen. Slab je kot predsednik Real Madrida in še slabši na čelu superlige,« je dejal Tebas.