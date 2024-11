Igralcem dviguje vrednost igra, ne menedžerji

V nadaljevanju preberite:

Kakšen je bil izkupiček nogometnih podvigov slovenske nogometne reprezentance na evropskem tržišču? »Zakaj več slovenskih reprezentantov ni skočilo v nove klube, se mi zdi čudno. Sprašujem se, v kakšnih rokah so ti igralci, kdo so njihovi menedžerji,« se je spraševal tudi drugi najboljši strelec slovenske reprezentance v zgodovini MIlivoje Novaković. Pomočnik selektorja Matjaža Keka je dobil hiter odgovor, ki najbrž ni razveselil strokovnega štaba. Obrambni slog, ki ga je uveljavil selektor, je eden od zaviralcev vrednosti slovenskih nogometašev, ni pa edini. Ampak, če bi Kek od navijačev in stroke dobil »dovoljenje« za igralni obrat, bi lahko hitro ogrozil tudi svoj položaj. Bi bil potem sploh pravšnji selektor?