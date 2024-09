Mojster, ki ne potrebuje sprinterskih nožic

V nadaljevanju preberite:

Svit Sešlar je nogometna težava, igralec, ki je za marsikaterega slovenskega trenerja prej breme kot od boga poslani dar. Albert Riera, pozitivno naduti Španec, je eden tistih, ki ima oko in okus za igralce z dodano vrednostjo. V bodočem očku je kmalu prepoznal igralne odlike, ki štejejo in imajo dodano vrednost. Iz Turčije, kjer Svitovo uveljavljanje ni šlo povsem po njegovih željah, ga je vrnil in rešil tudi svoje ter celjske težave. Še prej sta Sešlarjevo kakovost znala ceniti Savo Milošević, ki mu je takrat še kot najstniku pri Olimpiji začel dajati večjo minutažo, in Safet Hadžić, ki ga je preusmeril k zeleno-belim.

Svit se v ospredje prebija z neprijetno oznako igralca, ki naj ne bi bil sodoben, ker ni hiter, in ta zavira njegov razvoj. Toda, koliko igralcev je sposobnih po 90 minutah tako napornega derbija, ko je raven kisika v možganih minimalna, uprizoriti takšno čarovnijo?