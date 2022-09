Iličić le s težavo zadrževal solze

Slovenski nogometni reprezentant Josip Iličić se je po petih letih sporazumno razšel z vodstvom Atalante. Od kranjskega »profesorja«, kakor so ga poimenovali v klubu, so se vsi skupaj poslovili nadvse čustveno.

Pred sinočnjo tekmo med Atalanto in Torinom so mu zdaj že nekdanji soigralci pripravili špalir, skozi katerega je nato na igrišče prikorakal Iličić. Navijači so ga s tribun pozdravili z velikim transparentom, na katerem je v italijanščini pisalo »Hvala za vse, Iličić«. Gledalci so mu namenili bučen aplavz, zaploskali so mu tudi soigralci, nekateri so ga še objeli.

Slovenski as se jim je zahvalil z dvignjeno roko in ob ganljivem slovesu le s težavo zadrževal solze. Kje bo slovenski as nadaljeval kariero, se še ne ve, nekateri so sicer namigovali, da bo celo sklenil svojo uspešno športno pot.