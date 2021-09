Inter in Atalanta za primat v Lombardiji, Roma in Lazio pa v večnem mestu

INFOGRAFIKA: Delo

Prvi derbi za Mourinha

Iličić in Handanović (oba na fotografiji) sta se v Italiji pomerila 18-krat. V zmagah vodi Ljubljančan z 9:6, Kranjčan mu je zabil tri gole, a še nobenega za Atalanto. Foto Alberto Lingria/Reuters

Odmevne trenerske rošade pred začetkom sezone serie A so bile zgolj uvod v sanjsko poletje, ki ga je italijanska nogometna reprezentanca kronala z evropskim naslovom. Apeninski polotok še kar jezdi na valu eura, tudi ta konec tedna prinaša nekaj posladkov.Najtemačnejše obdobje boja s covidom-19, ki je Italijo prizadel še posebej silovito, je vedno bolj bled spomin. Še vedno sicer zelo previdni zahodni sosedje pozivajo vlado, naj sprosti omejitve, ko gre za obisk štadionov. Pred današnjim začetkom šestega kola se je kolesje vendarle zagnalo, s 50 odstotkov bodo odgovorni vsak hip dvignili dovoljene kapacitete objektov na 75 odstotkov.Branilec naslova Inter in njegov »​cimer« Milan bosta tako lahko prodala 19 tisoč vstopnic več kot prej. Inter bo v težko pričakovanem obračunu danes gostil Atalanto. Ko sta se v Milanu pomerila zadnjič, so bile tribune še prazne, Inter pa je na poti do naslova zmagal z 1:0. Seveda je bergamski klub prav na milanski zelenici gostil zadnjo predkoronsko tekmo lige prvakov proti Valencii – Atalanta je z golomzmagala s 4:1 pred več kot 43.000 navijači. Povratna tekma na Mestalli je že potekala pred praznimi tribunami, z nepozabnimi štirimi goli pa jo je spet zaznamoval Jojo, ki je bil poleti blizu selitvi na rdeče-črno polovico mesta.»Inter ima izvrstno moštvo, ki je po prodajah (Romeluja) Lukakuja in (Achrafa) Hakimija morda še boljše,« pravi trener Atalante, kratek čas tudi sam trener Interja. »Morda sta skupaj z Napolijem v tem trenutku najmočnejši ekipi v ligi, mi pa moramo še videti, v kakšnem stanju bomo,« je dodal Gasperini, ki odšteva le še ure do vrnitve junaka minule sezonepo tem, ko je z zmago nad Udinesejem na klopi Rome izenačil podvig Massimiliana Allegrija in se porazu na domači zelenici v serie A izognil že 41-krat zapored, čaka prvi rimski derbi v karieri. Na klopi Lazia ga bo gostil, ki je tako kot Portugalec nekoč vodil Chelsea. Sinovi volkulje imajo na četrtem mestu štiri točke prednosti pred orli, ki so sedmi.»Igrati po porazu nikoli ni lahko, spet zmagati pa je izvrsten občutek, čeprav se je nek tip odločil, da bo v glavni vlogi,« je po prigarani zmagi v petem kolu kar prek družbenih omrežij udrihal Mourinho. Zaradi izključitve je namreč ostal brez kapetana, ki je po spornem drugem rumenem kartonu iz žepamoral z igrišča.»Od prvega dne mi nenehno govorijo o tem derbiju!« pa je dejal junak zadnje zmage, ki je prvič zadel v polno na domačem štadionu, tretjič skupno. »Pripravljen sem in pripravljeni bodo tudi fantje, samo predstavljam pa si lahko, kakšni bodo v nedeljo navijači,« je vznemirjen 23-letni Londončan.Juventus po prvi zmagi sezone in nedeljskem kosilu čaka domača tekma s Sampdorio, vodilni in še vedno stoodstotni Napoli bo zaokrožil nedeljski spored doma proti 19. Cagliariju. Slovenci?po prvi točki s Salernitano gostuje pri Sassuolu (15), Empoli bo takrat sin, ki se je nazadnje izkazal s prvencem med elito, gostil Bologno.