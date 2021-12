Inter pred večerno tekmo prehitel sosede, Mihajlović premagal Mourinha

Inter je povišal pritisk nad vodilnim Napolijem in AC Milanom, slednjega je z zmago nad Spezio z 2:0 tudi prehitel na lestvici. Branilci naslova so povedli s prvim golom sezone vezista Roberta Gagliardinija v 36. minuti, podajalec pri zadetku Italijana, Argentinec Lautaro Martinez, pa je v 58. minuti izkoristil še najstrožjo kazen za svoj že tretji gol na zadnjih štirih tekmah. Domači strateg Simone Inzaghi si je lahko privoščil, da je Edina Džeka v igro poslal šele v 73. minuti (Sarajevčan je zamenjal Martineza), pod zgodnjo prho je nekaj minut prej lahko odšel tudi Hakan Calhanoglu.

Inter ima s tekmo več 34 točk, Napoli vodi s 35 in mora tako kot AC Milan (32) v tokratnem 15. kolu še igrati. Neapeljčani se mudijo pri Sassuolu, Milančani pa v Genovi, kjer se bodo spopadli z istoimenskim prvoligašem.

Bologna se je v sredinem zgodnejšem terminu doma pomerila z Romo, to je bil tudi trenerski obračun dveh dobrih znancev in prijateljev Siniše Mihajlovića ter Joseja Mourinha. Zmago je slavil Vukovarčan po golu vezista Mattiasa Svanberga v 35. minuti. Sinovi volkulje so po bolečem porazu v Benetkah na začetku novembra nanizali tri zmage in se dvignili po lestvici navzgor, nov poraz pa je poskrbel za vnovično povišanje razlike med varovanci Mourinha in ekipo slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, Atalanto, ki je dan prej s hat-trickom Maria Pašalića prepričljivo s 4:0 odpravila ravno Venezio in Rimljanom pobegnila že na kar šest točk naskoka. Bologna je s tekmo več na osmem mestu prehitela deveti Lazio in ima zdaj 24 točk, le eno manj od Rome, za katero sta s točko zaostanka še Fiorentina in Juventus.